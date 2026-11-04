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Slučaj "Alta banke": Određen pritvor Davoru Macuri

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04.11.2026 07:57

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Алта банка
Foto: TANjUG/ k1info/Vladimir Ristić

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal donio je 4. novembra 2026. godine rješenje kojim je okrivljenima Davoru Macuri, G. M. i I. P. odredio pritvor u trajanju od najduže 30 dana.

Pritvor je okrivljenima D. M., G. M. i I. P. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211. stav 1. tačke 2) i 3) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja posebnih okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticajem na svjedoke, kao i zbog postojanja posebnih okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo. Pored navedenih razloga, okrivljenom D. M. pritvor je određen i iz zakonskog razloga propisanog odredbom člana 211. stav 1. tačka 1) Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usljed postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

Okrivljenom D. M. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika, dok je okrivljenima G. M. i I. P. na teret stavljeno izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem iz člana 227. stav 3. u vezi sa stavom 1, a u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vanraspravnom vijeću Višeg suda u Beogradu – Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, u roku od tri dana od dana prijema rješenja, prenosi Kurir.

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Alta banka

Davor Macura

Srbija

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