Aleksandar Vulin o vraćaju aviona: "Spavao sam, budim se, kažu mi 'u Beogradu smo'"

Aleksandar Vulin, koji je bio u avionu koji je vraćen iz Moskve, rekao je da je prošao sve provjere i da ne postoji ništa nezakonito za šta bi mogli da ga terete.

Vulin kaže da je spavao u avionu i da nije znao šta se dešava.

„Niko ništa nije ni javio. Spavao sam u avionu, budim se, oni kažu: 'U Beogradu ste'. Kako u Beogradu? Kad smo izašli napolje, vidim, okupila se policija, specijalci. Ja kažem: 'Kolege, jeste li došli po mene?' Oni se smiju, kažu: 'Nismo, ministre'. Siđem dolje sa svim ostalim putnicima, prođem još jednom proceduru sa svim ostalim putnicima, prođem još jednu proceduru sam i evo sad stojim i čekam da nas puste da ponovo uđemo u avion, osim ako, vjerovatno, ne pregovaraju sa nekim i ne pokušavaju da nađu neki razlog da me spriječe da odem u Moskvu. Apsolutno ništa nezakonito nije pronađeno kod mene, zato što nije ni moglo da bude“, naveo je on.

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„Naravno da je sve laž i naravno da je to samo iživljavanje i pokušaj da ovim novim vlastima dokažu koliko su, koliko su i ovdje na aerodromu spremni, koliko su na braniku njihove ideologije. Dakle, naravno da je sve laž, naravno da su sve te teške gluposti. Meni je zaista žao i neprijatno, toliki ljudi su se vratili, kvare se njihovi životi, kvare se njihove obaveze zbog pokušaja političkog obračuna sa mnom. Dakle, naravno da nema ničega, ni apsolutno nezakonitog, sve je pregledano, sve je provjereno i, naravno, lažovi kakvi jesu, pokušavaju da naprave nešto od onoga čega nema“, rekao je on.

Kako kaže, to je jedna slučajna operacija i ništa se tu nije desilo.

„Putnici nisu krivi, nisu dužni da trpe ovakva iživljavanja i nisu dužni da trpe takvu pravnu i svaku drugu nesigurnost. Dakle, ovo će se, ovo će se, ovo će se nastaviti. I kao što vidite, ja sam potpuno miran, znam da sam ispravan. Ja sam išao u Moskvu službeno“, rekao je Vulin.

Podsjetimo, kompanija „Er Srbija“ saopštila je ranije večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd–Moskva vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtijevala sprovođenje dodatnih bezbjednosnih provjera u vezi sa jednim putnikom.

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Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbjednosnim propisima, donesena je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti. Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbjednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je „Er Srbija“ naknadno primila informaciju koja je zahtijevala dodatne aerodromske bezbjednosne provjere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

„Posada 'Er Srbije' postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbjednosnim standardima“, navodi se u saopštenju.

(Kurir)