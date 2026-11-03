Pogledajte rutu kojom se avion vraća za Beograd sa leta za Moskvu

Kompanija Er Srbija saopštila je večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vratio u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtijevala sprovođenje dodatnih bezbjednosnih provjera u vezi sa jednim putnikom.

Avion je, prema podacima sa sajta Flight radara, stigao do Litvanije, a potom je vraćen za Srbiju.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbjednosnim propisima, donijeta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti.

Srbija Avion Er Srbije se hitno vratio u Beograd sa leta za Moskvu

Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbjednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtijevala dodatne aerodromske bezbjednosne provjere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

"Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbjednosnim standardima", navodi se u saopštenju.

Let JU134 poletio je sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu u 18.48 časova po lokalnom vremenu i trenutno se vraća za Beograd.

Nakon okončanja svih neophodnih procedura od strane aerodromskih službi i dobijanja potrebnih odobrenja putnici će blagovremeno biti obaviješteni o nastavku svog putovanja, prenio je Tanjug.

#1 most tracked flight now: AirSerbia #JU134 from Belgrade to Moscow returning to Belgrade after turning around over Lithuania. Local media are reporting the flight is related to the current political situation, but we have no confirmation at this time. https://t.co/ktV3SW7JDT https://t.co/jL8Py4Secy — Flightradar24 (@flightradar24) November 3, 2026

(Telegraf)