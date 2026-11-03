Avion Er Srbije se hitno vratio u Beograd sa leta za Moskvu

Kompanija Er Srbija saopštila je večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vratio u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtijevala sprovođenje dodatnih bezbjednosnih provjera u vezi sa jednim putnikom.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbjednosnim propisima, donijeta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti.

Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbjednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtijevala dodatne aerodromske bezbjednosne provjere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

"Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbjednosnim standardima", navodi se u saopštenju.

Let JU134 poletio je sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu u 18.48 časova po lokalnom vremenu i trenutno se vraća za Beograd.

Nakon okončanja svih neophodnih procedura od strane aerodromskih službi i dobijanja potrebnih odobrenja putnici će blagovremeno biti obaviješteni o nastavku svog putovanja, prenio je Tanjug.