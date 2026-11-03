Koliki porez je platio Željko Mitrović

Vlasnik Pinka, sa svojim brojnim TV programima, ostvaruje značajne prihode, a samim tim i izdvaja značajna sredstva za porez.

Prema podacima Agencije za privredne registre od 2022. do 2025. godine zaradio je skoro 35 miliona evra neto dobiti.

Zahvaljujući istim podacima, imamo uvid i u to koliki porez je platio.

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Tokom 2022. godine platio je oko 315 miliona dinara, odnosno nešto više od dva miliona evra. Naredne 2023. platio je porez na dobit od skoro 255 miliona dinara, tačnije oko dva miliona evra.

Pošto je 2024. zabilježio značajan pad prihoda, platio je porez na dobit oko 66 miliona dinara, odnosno skoro 570.000 evra.

Na kraju, tokom 2025. godine za porez na dobit otišlo mu je nešto više od 155 miliona dinara, tačnije oko milion i po evra.

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Kada se sve sabere, Mitrović je tokom ovog četvorogodišnjeg perioda platio 782 i po miliona dinara, odnosno nešto više od šest i po miliona evra poreza na dobit, prenio je portal "Nova".