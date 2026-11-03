U krevetu našao mrtvu unuku, pa brutalno ubio svog sina

U odluci Osnovnog suda navodi se da je 65-godišnjak 1. novembra, nakon sukoba, lišio života svog 27-godišnjeg sina, kao i da je prethodno u njihovoj kući pronađena mrtva tromjesečna beba.

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"Nakon fizičkog sukoba sa svojim sinom, lišio ga je života, dok je prethodno i dijete D. D. pronađeno mrtvo, sa znacima nasilja, u krevetu svog oca, gdje su primjećene i mrlje krvi. Sve to je, prema sumnjama, prouzrokovao njen otac, sada pokojni Adonis", navodi se u odluci Osnovnog suda u Gnjilanu.

Braim Demiri osumnjičen je za dva krivična djela – teško ubistvo i neovlašteno držanje oružja. Televizija Top Chanel došla je do dokumentacije Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu, u kojoj je zatraženo određivanje jednomjesečnog pritvora.

Udarao ga, pa udavio

U dokumentu se navodi da je 65-godišnjak, nakon sukoba sa svojim 27-godišnjim sinom Adonisom, između ponoći i jutra, lišio sina života.

"Sa umišljajem je lišio života svog sina Adonisa, tako što ga je udarao pesnicama u glavu i različite dijelove tijela, zatim tvrdim predmetom u desnu stranu glave, oborio ga na zemlju, a potom mu konopcem koji mu je stavio oko vrata, prema tragovima, oduzeo život davljenjem", navodi se u dokumentaciji.

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Tužilaštvo navodi da prve sumnje ukazuju na to da je 27-godišnjak, sada pokojni, nanio povrede koje su dovele do smrti tromjesečne bebe.

"Pronađena je mrtva beba, sa znacima nasilja, u krevetu svog oca, sada pokojnog Adonisa, gdje su primjećene i mrlje krvi. Sve to je, prema sumnjama, prouzrokovao njen otac, sada pokojni Adonis", navodi se u zahtjevu tužilaštva za određivanje pritvora Braimu Demiriju.

Prema ovom izvještaju, osumnjičeni nije samo Braim Demiri već i njegova supruga Habibe Demiri, majka 27-godišnjaka, i to zbog sumnje da je pomagala u izvršenju krivičnog djela.

Tužilaštvo je uz dokumentaciju priložilo i izvještaj tzv. kosovske policije, odnosno Odjeljenja za teška krivična djela u Prištini, sa uviđaja na mjestu događaja.

Snimci sigurnosnih kamera

Nadležni su pribavili i snimke sigurnosnih kamera sa kuće brata Braima Demirija, a oni su tužilaštvu poslužili kao argument za zahtjev za određivanje jednomjesečnog pritvora 65-godišnjaku. U dokumentaciji se ukazuje i na neslaganje između izjava osumnjičenih i onoga što se vidi na snimcima sigurnosnih kamera.

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"Imajući u vidu da su oba osumnjičena iznijela verzije događaja koje su u suprotnosti sa snimcima sigurnosnih kamera, postoji realna opasnost da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, usaglašavao iskaze sa sa osumnjičenom, čime bi ometao nesmetano vođenje krivičnog postupka", navodi se u zahtjevu Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu.

Prema dostupnim informacijama, 65-godišnjak nema kriminalnu prošlost, dok je njegov sada pokojni sin bio osuđen na šest mjeseci zatvora zbog prijetnji upućenih vjerenici, majci tromjesečne bebe, i to pred ogrankom Osnovnog suda u Kamenici.

Kazna zatvora izrečena 17. juna 2026. godine zamijenjena mu je novčanom kaznom od 1.800 evra. Takođe, navodi se da je prethodno proveo dva mjeseca u pritvoru na Forenzičkoj psihijatriji u Prištini, zbog sumnje da je koristio narkotičke supstance, odnosno kokain.

Zbog njegove zavisnosti, sud mu je izrekao i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi.

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Prethodno je, 11. aprila ove godine, sud izdao i hitnu zaštitnu mjeru protiv njega, koja se odnosila na njegovu vjerenicu i koja je trebalo da traje 12 mjeseci.

(Kurir)