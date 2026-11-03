Ko je uhapšeni direktor RHMZ Jugoslav Nikolić

Prema podacima koji stoje na zvaničnom sajtu RHMZ, prof. dr Jugoslav Nikolić visoko obrazovanje stekao je iz naučne oblasti fizičke nauke – studijski program Meteorologija, na nekadašnjem Prirodno-matematičkom – sadašnjem Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

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Akademski naziv magistra nauka i naučni stepen doktora nauka stekao je na Univerzitetu u Beogradu, Katedra za hidrogeologiju RGF. Profesor Nikolić ima stečeno nastavno zvanje "redovni profesor", a u toku svoje karijere imao je i naučno zvanje "viši naučni saradnik".

Posjeduje višegodišnje radno iskustvo na visokostručnim poslovima u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) i postignute rezultate u proučavanju, integralnom sagledavanju i objedinjenom rješavanju problema fundamentalnih sa aspekta meteorologije - fizike atmosfere, zaštite životne sredine, primjena u energetici, vodoprivredi i poljoprivredi.

Kroz stručne i naučne radove, projekte i monografije dao je originalne stručne i naučne doprinose i uticao na razvoj nauke, naučne misli i razvoj struke.

Naučno angažovanje profesora Nikolića odnosi se na Srpsku akademiju nauka i umetnosti (SANU) i povremena predavanja na doktorskim studijama odgovarajućih Fakulteta, a nastavno angažovanje na redovnim predavanjima na više fakulteta, među kojima i na predmetu Meteorologija sa klimatologijom na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao član naučnog veća Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU, učestvovao je u njegovom razvoju. Imenovan je, po Odluci Izvršnog odbora SANU, za člana Međuodjeljenskog odbora za dinamiku klimatskog sistema Zemlje i djelo Milutina Milankovića. Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolji naučni rad od posebnog značaja za primjene u privredi i struci.

Prof. dr Jugoslav Nikolić je stalni predstavnik Republike Srbije u Svetskoj meteorološkoj organizaciji (SMO), Evropskoj meteorološkoj mreži (EUMETNET) i Evropskom centru za srednjoročnu prognozu vremena (ECMVF). Neposredno se angažovao da Republika Srbija postane punopravni član ECMVF-a i ulaže napore da RHMZ ima aktivan status i u drugim međunarodnim asocijacijama.

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Oblast profesionalnog interesa profesora Nikolića odnosi se na geonauke – meteorologiju, hidrologiju, hidrogeologiju i primjene u zaštiti životne sredine, energetici (obnovljivi izvori energije), agrometeorologiji, izučavanju klime (klimatski resursi i klimatske promjene), vještačkom uticaju na vrijeme (odbrana od grada, upravljanje sušnim epizodama – stimulacija padavina) i kompleksnom istraživanju i izradi numeričkog modela evapotranspiracije od strateškog značaja za brojne praktične primjene: u vodoprivredi (analiza vodnog bilansa, planiranje i kontrola vodnih resursa, navodnjavanje/odvodnjavanje terena, projektovanje hidrograđevinskih radova i objekata, izgradnja zaštitnih objekata od poplava, izrada vodoprivrednih osnova slivnih područja, izrada hidroloških prognoza i sl.), u zaštiti životne sredine, u poljoprivredi (projekti iz oblasti melioracija), u planiranju u elektroprivredi, putnoj privredi, agrometeorologiji i drugim privrednim granama, u izradi prognoza vremena, izradi klimatoloških studija i drugim brojnim primjenama u meteorološkoj, hidrološkoj, hidrogeološkoj i poljoprivrednoj praksi, kao i zaštiti životne sredine.

Rješenjem Vlade Republike Srbije postavljen je na položaj direktora RHMZ-a po konkursu za popunjavanje ovog položaja.

Odlukama Vlade imenovan je za člana Republičkog štaba za vanredne situacije, člana Nacionalnog savjeta za klimatske promjene, člana Savjeta nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i predstavnika RHMZ u Pregovaračkoj grupi za životnu sredinu - PG 27.

U svojoj višegodišnjoj praksi radio je, pored ostalog, kao sinoptičar u prognozi vremena RHMZ, sinoptičar u vazduhoplovstvu, rukovodilac Radarskih centara RHMZ, rukovodilac Sektora za meteorologiju RHMZ, rukovodilac službe za aerološka mjerenja RHMZ, kao i na radnom mjestu za strategije, programe i projekte iz oblasti meteorologije i klimatskih promjena – Sektor za razvoj, programe i projekte Evropske Unije.

U svom naučnom radu, kroz interdisciplinarni pristup, dao je brojne praktične doprinose. Doprinos održivom razvoju dao je kroz izradu strategije prostornog razvoja Republike Srbije 2009 - 2013 - 2020 u dijelu uticaja atmosferskih prirodnih nepogoda.

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Među prvima je učestvovao u istraživanju aktivnosti prirodnih radioaktivnih gasova radona i torona odgovarajućim pasivnim diskriminativnim nuklearnim trag detektorima u vazdušnom stubu u zemljištu.

Povezivanje geoloških i hidro-meteoroloških/klimatoloških karakteristika pojedinih oblasti sa intenzitetom prirodne radioaktivnosti u njima predstavlja originalan naučni doprinos za izradu odgovarajućih mapa rizika. Osim navedenog, dao je značajan doprinos analizi vremenskih stanja, istraživanju ozona, određivanju globalnog zračenja, kao i doprinose iz oblasti hidrogeologije/hidrologije/hidrohemije. Među naučnim radovima, pored ostalog, profesor Nikolić je objavio tri naučne monografije i više radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste (Sajens Citejšn Indeks lista), kao i zbornicima međunarodnih konferencija.

Autor je dvije istaknute monografije nacionalnog i šireg značaja, koje je objavio Institut SANU "Jovan Cvijić", čiju promociju je organizovala Srpska akademija nauka i umjetnosti 05. februara 2011. godine, a kojoj su prisustvovali brojni akademici, predstavnici fakulteta, naučnih instituta i Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Autor/koautor je više od 25 radova iz kategorije M20 (radovi objavljeni u međunarodnim, istaknutim međunarodnim i vrhunskim međunarodnim časopisima), nekoliko radova iz kategorije M51 (radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja) i preko 45 radova iz kategorije M33 (saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u cjelini).

Rezultati naučnog i stručnog rada, pored ostalog, našli su praktične primjene u usaglašavanju praćenja karakteristika atmosfere, hidrosfere i litosfere, kroz usaglašeno organizovanje meteorološkog, hidrološkog i hidrogeološkog monitoringa u RHMZ-u, a što takođe predstavlja značajan doprinos struci.

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Prof. dr Jugoslav Nikolić rukovodio je, ili učestvovao u izradi, brojnih naučnih projekata.

Bio je više godina član Uređivačkog odbora naučnog časopisa "Zbornik radova" Instituta "Jovan Cvijić" SANU.

Relevantno iskustvo, naučna i nastavna aktivnost, praćenje svjetskih istraživačkih procesa, članstvo u uglednim stručnim i naučnim asocijacijama, daju mu kompetentnost u struci i nauci i potvrđuju njegov status kreativnog stručnjaka od autoriteta, koji je svojim dosadašnjim radom bitno unaprijedio konvencionalne stručne i naučne modele.

(Telegraf)