Ko je uhapšeni direktor RHMZ Jugoslav Nikolić

Autor:ATV redakcija
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Direktor RHMZ Srbije Jugoslav Nikolić (71) uhapšen je danas po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije zbog pranja novca.
Prema podacima koji stoje na zvaničnom sajtu RHMZ, prof. dr Jugoslav Nikolić visoko obrazovanje stekao je iz naučne oblasti fizičke nauke – studijski program Meteorologija, na nekadašnjem Prirodno-matematičkom – sadašnjem Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
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Uhapšen direktor RHMZ zbog pranja novca
Akademski naziv magistra nauka i naučni stepen doktora nauka stekao je na Univerzitetu u Beogradu, Katedra za hidrogeologiju RGF. Profesor Nikolić ima stečeno nastavno zvanje "redovni profesor", a u toku svoje karijere imao je i naučno zvanje "viši naučni saradnik".
Posjeduje višegodišnje radno iskustvo na visokostručnim poslovima u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) i postignute rezultate u proučavanju, integralnom sagledavanju i objedinjenom rješavanju problema fundamentalnih sa aspekta meteorologije - fizike atmosfere, zaštite životne sredine, primjena u energetici, vodoprivredi i poljoprivredi.
Kroz stručne i naučne radove, projekte i monografije dao je originalne stručne i naučne doprinose i uticao na razvoj nauke, naučne misli i razvoj struke.
Naučno angažovanje profesora Nikolića odnosi se na Srpsku akademiju nauka i umetnosti (SANU) i povremena predavanja na doktorskim studijama odgovarajućih Fakulteta, a nastavno angažovanje na redovnim predavanjima na više fakulteta, među kojima i na predmetu Meteorologija sa klimatologijom na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kao član naučnog veća Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU, učestvovao je u njegovom razvoju. Imenovan je, po Odluci Izvršnog odbora SANU, za člana Međuodjeljenskog odbora za dinamiku klimatskog sistema Zemlje i djelo Milutina Milankovića. Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolji naučni rad od posebnog značaja za primjene u privredi i struci.
Prof. dr Jugoslav Nikolić je stalni predstavnik Republike Srbije u Svetskoj meteorološkoj organizaciji (SMO), Evropskoj meteorološkoj mreži (EUMETNET) i Evropskom centru za srednjoročnu prognozu vremena (ECMVF). Neposredno se angažovao da Republika Srbija postane punopravni član ECMVF-a i ulaže napore da RHMZ ima aktivan status i u drugim međunarodnim asocijacijama.
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Oblast profesionalnog interesa profesora Nikolića odnosi se na geonauke – meteorologiju, hidrologiju, hidrogeologiju i primjene u zaštiti životne sredine, energetici (obnovljivi izvori energije), agrometeorologiji, izučavanju klime (klimatski resursi i klimatske promjene), vještačkom uticaju na vrijeme (odbrana od grada, upravljanje sušnim epizodama – stimulacija padavina) i kompleksnom istraživanju i izradi numeričkog modela evapotranspiracije od strateškog značaja za brojne praktične primjene: u vodoprivredi (analiza vodnog bilansa, planiranje i kontrola vodnih resursa, navodnjavanje/odvodnjavanje terena, projektovanje hidrograđevinskih radova i objekata, izgradnja zaštitnih objekata od poplava, izrada vodoprivrednih osnova slivnih područja, izrada hidroloških prognoza i sl.), u zaštiti životne sredine, u poljoprivredi (projekti iz oblasti melioracija), u planiranju u elektroprivredi, putnoj privredi, agrometeorologiji i drugim privrednim granama, u izradi prognoza vremena, izradi klimatoloških studija i drugim brojnim primjenama u meteorološkoj, hidrološkoj, hidrogeološkoj i poljoprivrednoj praksi, kao i zaštiti životne sredine.
Rješenjem Vlade Republike Srbije postavljen je na položaj direktora RHMZ-a po konkursu za popunjavanje ovog položaja.
Odlukama Vlade imenovan je za člana Republičkog štaba za vanredne situacije, člana Nacionalnog savjeta za klimatske promjene, člana Savjeta nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i predstavnika RHMZ u Pregovaračkoj grupi za životnu sredinu - PG 27.
U svojoj višegodišnjoj praksi radio je, pored ostalog, kao sinoptičar u prognozi vremena RHMZ, sinoptičar u vazduhoplovstvu, rukovodilac Radarskih centara RHMZ, rukovodilac Sektora za meteorologiju RHMZ, rukovodilac službe za aerološka mjerenja RHMZ, kao i na radnom mjestu za strategije, programe i projekte iz oblasti meteorologije i klimatskih promjena – Sektor za razvoj, programe i projekte Evropske Unije.
U svom naučnom radu, kroz interdisciplinarni pristup, dao je brojne praktične doprinose. Doprinos održivom razvoju dao je kroz izradu strategije prostornog razvoja Republike Srbije 2009 - 2013 - 2020 u dijelu uticaja atmosferskih prirodnih nepogoda.
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Među prvima je učestvovao u istraživanju aktivnosti prirodnih radioaktivnih gasova radona i torona odgovarajućim pasivnim diskriminativnim nuklearnim trag detektorima u vazdušnom stubu u zemljištu.
Povezivanje geoloških i hidro-meteoroloških/klimatoloških karakteristika pojedinih oblasti sa intenzitetom prirodne radioaktivnosti u njima predstavlja originalan naučni doprinos za izradu odgovarajućih mapa rizika. Osim navedenog, dao je značajan doprinos analizi vremenskih stanja, istraživanju ozona, određivanju globalnog zračenja, kao i doprinose iz oblasti hidrogeologije/hidrologije/hidrohemije. Među naučnim radovima, pored ostalog, profesor Nikolić je objavio tri naučne monografije i više radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste (Sajens Citejšn Indeks lista), kao i zbornicima međunarodnih konferencija.
Autor je dvije istaknute monografije nacionalnog i šireg značaja, koje je objavio Institut SANU "Jovan Cvijić", čiju promociju je organizovala Srpska akademija nauka i umjetnosti 05. februara 2011. godine, a kojoj su prisustvovali brojni akademici, predstavnici fakulteta, naučnih instituta i Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Autor/koautor je više od 25 radova iz kategorije M20 (radovi objavljeni u međunarodnim, istaknutim međunarodnim i vrhunskim međunarodnim časopisima), nekoliko radova iz kategorije M51 (radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja) i preko 45 radova iz kategorije M33 (saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u cjelini).
Rezultati naučnog i stručnog rada, pored ostalog, našli su praktične primjene u usaglašavanju praćenja karakteristika atmosfere, hidrosfere i litosfere, kroz usaglašeno organizovanje meteorološkog, hidrološkog i hidrogeološkog monitoringa u RHMZ-u, a što takođe predstavlja značajan doprinos struci.
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Prof. dr Jugoslav Nikolić rukovodio je, ili učestvovao u izradi, brojnih naučnih projekata.
Bio je više godina član Uređivačkog odbora naučnog časopisa "Zbornik radova" Instituta "Jovan Cvijić" SANU.
Relevantno iskustvo, naučna i nastavna aktivnost, praćenje svjetskih istraživačkih procesa, članstvo u uglednim stručnim i naučnim asocijacijama, daju mu kompetentnost u struci i nauci i potvrđuju njegov status kreativnog stručnjaka od autoriteta, koji je svojim dosadašnjim radom bitno unaprijedio konvencionalne stručne i naučne modele.
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