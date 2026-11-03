Određen pritvor Marku Kričku i Bošku Sekuloviću!

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Obojica su osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića u beogradskom restoranu „27“, dok se Kričak sumnjiči i za zlostavljanje i mučenje.

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Sud je ocijenio da postoje okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni na slobodi mogli da ometaju postupak uticajem na svjedoke. Odluka je donesena na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što su obojica saslušana. Na rješenje se mogu žaliti u roku od tri dana od prijema, a o žalbi odlučuje krivično vanraspravno vijeće Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda.

Sumnja na zloupotrebu položaja tokom istrage

Kričak i Sekulović uhapšeni su 1. novembra. Tužilaštvo ih sumnjiči da su od 12. maja do 3. juna, postupajući kao službenici MUP-a Srbije u istrazi ubistva Nešovića, prekoračili i iskoristili službena ovlašćenja te propustili da izvrše službenu dužnost. Time su, prema navodima tužilaštva, nanijeli štetu i teško povrijedili prava Veselina Milića, bivšeg načelnika Policijske uprave za Beograd. Nešović je ubijen 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku.

Tukao vlasnika restorana

Tužilaštvo sumnja da je Kričak 16. maja, zajedno sa još nekoliko za sada neidentifikovanih policajaca, u prostorijama Uprave kriminalističke policije zlostavljao i mučio Nenada Lukića, vlasnika restorana. Prema navodima koje prenosi „Telegraf“, udarali su ga pesnicama po glavi, gušili tako što su mu navlačili kapuljaču preko glave, a potom mu skinuli čarape i tukli ga kaišem po tabanima i leđima. Lukić je, prema tim navodima, zadobio lakše tjelesne povrede i podlive na nogama i stopalima.

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U predmetu ubistva Nešovića prvooptuženi je Saša Vuković, zvani Boske. Lukić je optužen za pomaganje počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Tužilaštvo tvrdi da je sa drugim osobama pomagao u uklanjanju tragova krvi, čišćenju restorana i premještanju tijela žrtve kako bi se prikrio zločin.

Apelacioni sud u Beogradu 27. oktobra usvojio je žalbu tužilaštva i preinačio odluku Višeg suda. Lukić i još dvojica optuženih, Mario S. i Dejan S., tada su iz kućnog pritvora vraćeni u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu, prenosi Telegraf.