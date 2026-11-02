Koliko je to u kilogramima: Sumnja se da je iz ALTA banke izneseno 383 miliona evra

Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci, nakon čega je pokrenuta istraga, a privedeni su i rukovodioci ove banke, među kojima i Davor Macura.

Prema tvrdnjama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pribavljena je protivpravna imovinska korist od oko 45 milijardi dinara, odnosno približno 383 miliona evra.

Koliko je to u kilogramima

O kojoj količini novca je riječ najbolje svjedoči podatak o težini pomenute cifre u kilogramima.

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Na primjer, ako bi teoretski uzeli u obzir da je kompletan iznos bio u apoenima od po 200 evra to znači da je iz banke iznesen novac težak 2.049 kilograma.

Naime, prema podacima Evropske centralne banke svaka novčanica od 200 evra teška je 1,07 grama. kada bi 383 miliona evra "razbili" po 200 dobili bismo 1.915.000 takvih novčanica novčanica.

Još veća kilaža bi bila kada bi sve novčanice bile u apoenima od po 100.

Jedna ovakva novčanica teška je tačno jedan gram, a u pomenutom iznosu ima ih 3.830.000. To znači da bi ta količina novca u apoenima od po 100 evra bila teška čak 3,83 tone.

Nešto manje od grama, tačnije 0,92 grama, teška je svaka novčanica od 50 evra i, ako bi teoretski uzeli u obzir da je svih 383 miliona bilo u ovim apoenima, to znači da bi taj novac bio težak 7.047,2 kilograma.

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Da pojasnimo, kada podijeljena suma od 383.000.000 evra sa apoenom od 50 evra, dobija se tačno 7.660.000 pojedinačnih novčanica.

Uhapšeno rukovodstvo Alta banke

Podsjećamo, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa policijskim službenicima UKP, SBPOK i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, danas su uhapšene tri osobe lica, i to odgovorno lice "ALTA" banke a. d. Beograd, Davor Macura, direktor Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom "ALTA" banke a. d, G. M, i saradnik za trezorsko poslovanje "ALTA" banke a. d, I. P.

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"Dana 31. oktobra i 1. novembra 2026. godine, u prostorijama ALTA banke a. d, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, izvršeni su pretresi u prostorijama „Alta banke“ a. d. i stambenom prostoru osumnjičenog Davora Macure. Pretresom prostorija ALTA banke a. d. izvršen je popis gotovog novca u trezoru. Za osumnjičenog Davora Macuru, kako navodi tužilaštvo, postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju navedenog krivičnog djela.

Kako se sumnja, Davor Macura je u prethodnom periodu, do 31. oktobra 2026. godine, izvršio naprijed navedeno krivično djelo tako što je prekoračio granice svojih ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela pomogli osumnjičeni G. M. i I. P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru ALTA banke.

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Oni su mu, navodi tužilaštvo, predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo", prilikom kojih je Davor Macura iz njega iznosio novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

Osumnjičenim licima određena je mjera zadržavanja u trajanju do 48 sati, u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal", navode iz Tužilaštva.

O svim preduzetim mjerama i aktivnostima u ovom predmetu Javno tužilaštvo za organizovani kriminal blagovremeno će informisati javnost.