Narodna banka Srbije saopštila kada će klijentima ALTA banke biti isplaćen depozit

Narodna banka Srbije saopštila je danas da će u roku od tri radna dana od donošenja rješenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad ALTA bankom, biti objavljeno obavještenje o uslovima, mjestima i rokovima isplate osiguranih depozita, kao i druge relevantne informacije za klijente banke.

Informacije će biti dostupne u sredstvima javnog informisanja i na internet prezentaciji Agencije za osiguranje depozita (www.aod.rs).

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"Povodom stečajnog postupka nad ALTA bankom a.d. Beograd i postupanja fizičkih lica i privrednih subjekata koji su imali otvorene poslovne račune u toj banci, ukazujemo da je za pitanja koja se odnose na sprovođenje stečajnog postupka nad bankom, kao i postupanje sa sredstvima i obavezama banke, nadležna Agencija za osiguranje depozita. Stoga se za informacije u vezi sa ostvarivanjem svojih prava, kako fizička lica, tako i privredni subjekti, mogu obratiti neposredno Agenciji za osiguranje depozita", navodi se u saopštenju.

Nakon donošenja rješenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd, stekli su se uslovi za pokretanje stečajnog postupka nad navedenom bankom, kažu u NBS.

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Da bi Agencija za osiguranje depozita mogla da preuzme ulogu stečajnog upravnika, potrebno je da nadležni sud donese rješenje o imenovanju Agencije za stečajnog upravnika. Nakon toga, Agencija će biti u mogućnosti da pristupi dokumentaciji i podacima banke i preduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Imajući u vidu da se pitanja privrednih subjekata odnose i na nemogućnost uplate dnevnog pazara na poslovni račun u propisanom roku, usled prestanka rada banke, za informacije i pojašnjenja u pogledu načina postupanja u konkretnoj situaciji, odnosno mogućnosti ispunjavanja obaveza u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalno poslovanje, privredni subjekti se mogu obratiti i Ministarstvu finansija, navedeno je u saopštenju NBS.