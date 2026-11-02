MUP se oglasio o ALTA banci, objavio na koji način su navodno iznošene pare

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se o hapšenju rukovodstva ALTA banke i iznijelo sumnje na koji način je novac iznošen.

U nastavku akcije suzbijanja krivičnih dela protiv visoke korupcije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, uhapsili su danas D. M. (45), odgovorno lice privrednog društva "Alta banka" a.d. Beograd, G. M. (39), direktora Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom "Alta banke" a.d. Beograd i I. P. (44), saradnika za trezorsko poslovanje "Alta banke" a.d. Beograd.

D. M. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju ovog krivičnog djela.

Sumnja se da je D. M. u vremenskom periodu do 31.10.2026. godine, izvršio naprijed navedeno krivično djelo, na taj način što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela pomogli G. M. i I. P. kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru, tako što su mu predavali kartice za ulazak ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo" prilikom kojih je D. M. iz istog iznosio novac i na taj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 45.556.596.250 dinara, za koji iznos je oštetio "Alta banku" a.d. Beograd, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.