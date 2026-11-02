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Izjasnio se Miljojko Đorđević: "Nisam kriv"

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02.11.2026 16:20

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Пред Посебним одјељењем Основног суда у Приштини одржава се припремни претрес у случају Миљојка Ђорђевића из Сјеверне Митровице кога Специјално тужилаштво Косова терети за кривично дело ратног злочина. Након читања оптужнице, Ђорђевић се изјаснио да није крив.
Foto: Kosovo-online

Miljojko Đorđević iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice izjasnio se danas da nije kriv za ratni zločin nad civilima za koji ga tereti specijalno tužilaštvo u Prištini.

Pripremni pretres u ovom slučaju održan je danas pred Posebnim odjeljenjem Osnovnog suda u Prištini.

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je 11. oktobra 2026. godine optužnicu protiv Miljojka Đorđevića, bivšeg komandira policijske jedinice u opštini Zvečan, zbog sumnje da je tokom 1998. i 1999. godine počinio navodne ratne zločine nad civilnim stanovništvom.

Njegov advokat Predrag Miljković rekao je da se njegov branjenik tereti i po osnovu individualne i po osnovu komandne odgovornosti, naglašavajući da Đorđević nikada nije imao komandnu ulogu u policiji.

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Miljković je podsjetio da se Đorđević na današnjem pretresu izjasnio da nije kriv po sve tri tačke optužnice koje mu je stavilo na teret Specijalno tužilaštvo.

Advokat je na današnjem ročištu prigovorio da odbrani nisu dostavljene fotokopije originalnih spisa na albanskom jeziku, odnosno izjava svjedoka, što je, kako je naveo, veoma važno zbog njihovih potpisa i potpisa na izjavama o identifikaciji okrivljenog, prenosi Kosovo onlajn.

Miljojko Đorđević uhapšen je 15. maja u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovici.

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Tagovi :

Miljojko Đorđević

Priština

Optužnica

Kosovska Mitrovica

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