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Uhapšeno rukovodstvo Alta banke na čelu sa Macurom, sumnjiče se za iznošenje 45 milijardi

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02.11.2026 14:42

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Ухапшено руководство Алта банке на челу са Мацуром, сумњиче се за изношење 45 милијарди
Foto: Tanjug / AP / k1info / Vladimir Ristić

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa policijskim službenicima UKP, SBPOK i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, danas su lišena slobode tri lica, i to odgovorno lice „Alta banke“ a. d. Beograd, Davor Macura, direktor Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom „Alta banke“ a. d, G. M, i saradnik za trezorsko poslovanje „Alta banke“ a. d, I. P.

"Dana 31. oktobra i 1. novembra 2026. godine, u prostorijama „Alta banke“ a. d, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, izvršeni su pretresi u prostorijama „Alta banke“ a. d. i stambenom prostoru osumnjičenog Davora Macure. Pretresom prostorija „Alta banke“ a. d. izvršen je popis gotovog novca u trezoru. Za osumnjičenog Davora Macuru, kako navodi tužilaštvo, postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju navedenog krivičnog djela.

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Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni Davor Macura u prethodnom periodu, do 31. oktobra 2026. godine, izvršio naprijed navedeno krivično djelo tako što je prekoračio granice svojih ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela pomogli osumnjičeni G. M. i I. P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru „Alta banke“ a. d.

Oni su mu, navodi tužilaštvo, predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor „Depo“, prilikom kojih je Davor Macura iz njega iznosio novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

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Osumnjičenim licima određena je mjera zadržavanja u trajanju do 48 sati, u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal", navode iz Tužilaštva.

O svim preduzetim mjerama i aktivnostima u ovom predmetu Javno tužilaštvo za organizovani kriminal blagovremeno će informisati javnost.

(Telegraf.rs)

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Alta banka

Davor Macura

Srbija

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