Priveden Davor Macura, vlasnik Alta banke

Foto: altabanka.com

Davor Macura, vlasnik Alta banke, nad kojom je proglašen stečaj priveden je tokom noći između nedjelje i ponedjeljka, saznaje Nova.rs.

Prethodno je policija više od 30 sati, još od subote vršila pretres u prostorijama Alta banke, kojoj je u subotu ujutro rano izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad i proglašen je njen stečaj, prenosi Nova.rs.

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