Logo

Priveden Davor Macura, vlasnik Alta banke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 11:29

Komentari:

4
Приведен Давор Мацура, власник Алта банке
Foto: altabanka.com

Davor Macura, vlasnik Alta banke, nad kojom je proglašen stečaj priveden je tokom noći između nedjelje i ponedjeljka, saznaje Nova.rs.

Prethodno je policija više od 30 sati, još od subote vršila pretres u prostorijama Alta banke, kojoj je u subotu ujutro rano izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad i proglašen je njen stečaj, prenosi Nova.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Davor Macura

Alta banka

Narodna banka Srbije

privođenje

Policija

pretresi

Komentari (4)

Više iz rubrike

Илија Срдановић открио шта ће бити први корак Студентске листе

Srbija

Ilija Srdanović otkrio šta će biti prvi korak Studentske liste

1 h

11
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Preminulo novorođenče, bolnica pokrenula vanredni nadzor: Tragedija na ginekologiji u Novom Pazaru

3 h

0
Радомир Саичић: "Студентска листа има 3 најважнија циља"

Srbija

Radomir Saičić: "Studentska lista ima 3 najvažnija cilja"

4 h

17
У Србији су завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије. Бирачка мјеста била су отворена од 7.00 до 20.00 часова, а ко се затекне на бирачком мјесту или непосредно испред њега после тог времена биће му омогућено да гласа.

Srbija

Studentska lista izgubila mandat, Usame Zukorlić ulazi u Skupštinu Srbije

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima