Radomir Saičić: "Studentska lista ima 3 najvažnija cilja"

Radomir Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i kandidat „Studentske liste“ koja je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima, u razgovoru za „NIN“ govorio je o brojnim temama nakon pobjede na izborima. Nedavno je ušao u politiku kao kandidat studentskog pokreta i istakao brojne izazove koji se nalaze pred studentskom listom.

„Teško je rangirati ciljeve po značaju, jer je svaki od ciljeva Studentske liste neophodan za normalan život građana Srbije. Ipak, ako bih morao da u tri riječi sažmem svoj pokretački motiv, to bi bila borba za slobodu, istinu i pravdu.

Godinama smo robovali korumpiranoj vlasti, koja nas je podjarmila urušavajući sve institucije sistema: oslobađanjem pravosudnog sistema vratićemo pravdu; oslobađanjem sistema informisanja ponovo će se čuti istina u javnom prostoru, koji je godinama bio ispunjen klevetama i govorom mržnje. Moj lični stav?

Stalo mi je ne do puke promjene vlasti, već do uspostavljanja jednog zdravog sistema vrijednosti. Svi želimo da udišemo čist vazduh, da pijemo bistru vodu i jedemo zdravu hranu: to određuje naš stav prema poljoprivredi, ekologiji i rudarstvu, nezavisno od ideološkog opredjeljenja.

Želimo državu u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom, u kojoj će se posao dobijati prema stručnosti, a ne prema partijskoj pripadnosti, u kojoj će pacijent biti u centru pažnje zdravstvenog sistema, a učenik predstavljati svrhu postojanja obrazovnog sistema. U kojoj će univerzitet biti izvor znanja, obrazovanja, naučno-tehnološkog razvoja, privrednog napretka, kvalifikovanog donošenja političkih odluka, kulturnog razvoja i umjetničkog stvaralaštva…

Vjerujem da ćemo složno raditi na ostvarenju ovih ciljeva. Naravno, ima pitanja o kojima imamo različite, pa i sasvim suprotne stavove. Treba pokazati razum, sačiniti listu prioriteta, pragmatično staviti težište na ono što nas spaja, a ne na ono što nas dijeli.

Vremenom, kako se ovi ciljevi budu ostvarivali, a naše međusobno povjerenje učvršćivalo, stvoriće se uslovi za demokratski dijalog o spornim pitanjima. Vjerujem da će racionalnost prevladati ideološku ostrašćenost“, započeo je Saičić.

Koja su tri najvažnija cilja „Studentske liste“?

Saičić je posebno govorio o formiranju vlade koje se očekuje nakon proglašenja zvaničnih rezultata izbora i konstituisanja saziva Narodne skupštine. Istakao je da se razmišlja o sastavu vlade.

„O vladi se svakako razmišlja. Njenom formiranju prethodiće verifikacija izborne volje i konstitutivna sjednica Skupštine, poslije čega će u zakonskom roku biti formirana nova vlada.

Cilj nam je svakako da cijeli ovaj proces ne traje predugo i da se ne iscrpljuje do krajnjih zakonskih granica, ali ovom poslu pristupamo istovremeno odgovorno i bez brzopletosti. Zaista, između 250 kandidata i većeg broja spoljnih saradnika za različite oblasti, neće biti teško izabrati stručne ljude koji će najbolje voditi zemlju. Cijela Studentska lista ima zajedničke interese o kojima je već bilo riječi, vladavina prava, borba protiv korupcije, oslobađanje medija, ekonomski razvoj i još mnogo toga, tako da se tu ne očekuju trzavice“, dodao je Saičić.

Očekivanja u prvih 30 dana nove vlade

Saičić je potom rekao šta očekuje od nove vlade u prvih 30 dana. Istakao je da su u tom periodu prioritet stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdijevanje energijom.

„Nije moguće u formatu novinskog članka iznijeti širi prikaz planiranih aktivnosti, ali dotaknimo se samo ekonomije, koja je među temama koje vjerovatno najviše zanimaju čitaoce. U prvih 30 dana osiguraće se stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdijevanje energijom, što obuhvata naftu, gas i funkcionisanje Elektroprivrede Srbije.

U tom cilju, naše delegacije obaviće razgovore u Vašingtonu (istek odluke OFAK-a o privremenoj suspenziji sankcija NIS-u) i u Moskvi (gasni aranžman), radi ugovaranja dugoročnijih aranžmana. Biće utvrđen i usvojen budžet za 2027. godinu, gdje će biti napravljen zaokret u trošenju sredstava, uz veću transparentnost“, pojasnio je on.