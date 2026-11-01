Hitno evakuisan tržni centar u Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Tržni centar na Čukarici hitno je evakuisan, a na lice mjesta stigli su pripadnici policije.
Kako nezvanično saznaje Telegraf, posjetiocima i zaposlenima je naloženo da odmah napuste zgradu.
Za sada nema zvaničnih potvrda o razlogu intervencije, niti informacija o tome da li je riječ o dojavi o sumnjivom predmetu, vanrednoj bezbjednosnoj provjeri ili operativnoj akciji.
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