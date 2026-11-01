Otac (27) i beba pronađeni mrtvi u kući, uhapšen muškarac (65): Tragedija na jugu Srbije

Šezdesetpetogodišnji muškarac uhapšen je nakon što su njegov 27-godišnji sin i beba, njegova unuka, pronađeni mrtvi u kući u selu Demiraj kod Gnjilana.

Slučaj je okarakterisan kao teško ubistvo, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Kako je za portal „Lajmi.net“ potvrdio portparol policije regiona Gnjilana Ismet Hašani, uhapšeni muškarac je otac 27-godišnjeg muškarca čije je tijelo pronađeno u kući.

Prema njegovim riječima, nakon prvih istražnih radnji pojavila se sumnja da se zločin dogodio unutar porodice.

Osumnjičenom je, po nalogu državnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova.

Policija je 1. novembra u 8.47 časova dobila prijavu da su u kući u selu Demiraj pronađena dva beživotna tijela.

Na lice mjesta odmah su izašle policijske jedinice, državni tužilac i ekipa hitne medicinske pomoći, čiji su pripadnici konstatovali smrt obje osobe.

Tijela su upućena u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok se istraga, koja se vodi u koordinaciji sa Državnim tužilaštvom, nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.