16 minuta tišine za 16 izgubljenih života: Novi Sad je stao u 11.52

Dvije godine navršile su se od pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je život izgubilo 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povrijeđena.

Komemorativni skup, na koji su pozvali studenti u blokadi, počeo je u 11.52, u vrijeme kada se nadstrešnica srušila.

Skup je završen polaganjem vijenaca i cvijeća te paljenjem svijeća ispred Železničke stanice, u znak sjećanja na stradale.

Tokom komemorativnog programa nekoliko horova izvelo je pjesmu "Cveta trešnja", a pročitane su i pjesme "Pohvala svetu" Branka Miljkovića i "Što te nema" Alekse Šantića.

Na komemorativnom skupu ispred železničke stanice u Novom Sadu hor je izveo pesmu "Cveta trešnja u planini". https://t.co/M0zBACgGfl — N1 Beograd (@n1srbija) November 1, 2026

Jedna od studentkinja podsjetila je u obraćanju na događaje od 1. novembra 2024. godine, poručivši da studenti neće odustati od zahtjeva da se utvrdi odgovornost za tragediju.

"Tragedija nije riječ koja adekvatno opisuje ono što se dogodilo 1. novembra 2024. godine. Tragedija opisuje nesreću, slučajni događaj, a iza ove riječi može vješto da se sakrije riječ koju svi tražimo, a to je odgovornost", poručila je studentkinja.

Srbija Patrijarh Porfirije služio pomen žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu

Ona je podsjetila i na okupljanja, proteste i akcije odavanja pošte stradalima, tokom kojih su građani širom Srbije zastajali u 11.52 i minutom tišine odavali počast žrtvama.

Građani i studenti su tokom današnjeg skupa prilazili prostoru ispred Železničke stanice, gdje su ostavljali cvijeće i palili svijeće.

Pomen stradalima služio i patrijarh Porfirije

Patrijarh srpski Porfirije služio je pomen nastradalima u padu nadstrešnice nakon liturgije u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Poručio je da vjera u Boga i ljubav prema bližnjima obavezuju na vječno sjećanje, molitvu i brigu jednih o drugima, ističući da se bol porodica i čitavog naroda može ublažiti molitvenom utjehom, ali i sviješću o odgovornosti.

"Pomolili smo se za pokoj njihovih duša, znajući da je bol jer se rastajemo onda kada to naša ljudska logika ne predviđa, onda kada imamo utisak da se nešto desilo ranije nego što bi trebalo da se desi", rekao je Porfirije.

On je istakao da se vjernici mole za duše nevino postradalih, da im Gospod podari vječni mir i pokoj, ali i da utješi njihove bližnje.

Novi Sad godišnjica Tanjug/SAŠKA DROBNJAK/ bs

Patrijarh je pozvao vjernike da stradale nikada ne zaborave u svojim molitvama, podsjećajući da je svaki život dar od Boga i da svi imaju odgovornost za njega.

"Imamo odgovornost za njega, kao što i u ovom slučaju imamo svi odgovornost za sve, ali postoji neko ko je na drugačiji način odgovoran za ono što se desilo", poručio je Porfirije.

On je istakao da bi nesreća u Novom Sadu trebalo da bude podstrek ljudima da se približe Bogu i budu bolji jedni prema drugima.

Patrijarh je na kraju pomenuo imena svih 16 stradalih, moleći se za pokoj njihovih duša i vječni život.

Dvije godine nakon pada nadstrešnice, suđenje za pogibiju 16 ljudi još nije počelo.