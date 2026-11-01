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Lovočuvar ušao u pomoćni objekat i našao mrtvog čovjeka!

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01.11.2026 11:15

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Ловочувар ушао у помоћни објекат и нашао мртвог човјека!

Tijelo za sada neidentifikovanog muškarca pronađeno je jutros u pomoćnom objektu u dvorištu jedne porodične kuće u okolini Obrenovca.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, jezivo otkriće dogodilo se u ranim jutarnjim satima kada je lokalni lovočuvar, obilazeći reon, ušao u objekat i zatekao tijelo.

Šokirani čovjek je istog trenutka pozvao policiju i Hitnu pomoć, čiji su lekari po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt.

Policija blokirala prilaz imanju

Pripadnici policije odmah su obezbijedili lice mjesta i ogradili prostor oko objekta trakama. Forenzičke ekipe obavile su detaljan uviđaj kako bi se prikupili svi tragovi i utvrdile tačne okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li na telu ima vidljivih tragova nasilja ili je riječ o prirodnoj smrti.

Tužilaštvo naložilo hitnu obdukciju

O cijelom slučaju odmah je obaviješteno nadležno javno tužilaštvo, koje vodi istragu.

Dežurni tužilac naložio je da se tijelo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i toksikoloških analiza, koje će dati precizan odgovor na pitanje kako i kada je nastupila smrt, kao i da se utvrdi tačan identitet preminulog. Istraga je u toku.

(Telegraf)

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pronađeno tijelo

Obrenovac

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