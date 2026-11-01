Tačno u 11.52 časova Novi Sad staje: Obilježavaju se dvije godine od tragedije

Danas se obilježavaju dvije godine od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povrijeđena.

Prema najavama, održaće se i komemorativni skup ispred željezničke stanice u 11.52 časa.

Nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 časa. Tom prilikom poginulo je 14 ljudi, među kojima i četvoro djece uzrasta šest, 10, 16 i 17 godina, dok su tri osobe teško povrijeđene, od kojih su dvije kasnije preminule u bolnici.

Tog dana pod tonama betona život su izgubili Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, kao i Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), sve iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Sjeverne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posljedica teških povreda u bolnici 17. novembra 2024. godine, a Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva 21. marta 2025. godine.

Teodora Martinko preživjela je nesreću sa teškim povredama.