Policija ušla u trag "časnim sestrama" koje su terorisale djecu

Policija u Bačkoj Palanci identifikovala je tri maloljetnika koji su se tokom proteklih deset dana prerušavali u časne sestre i plašili građane, među kojima je bilo i djece.

Tri maloljetnika su, prema dostupnim informacijama, tokom proteklih deset dana na području Bačke Palanke, prerušeni u časne sestre, plašili prolaznike i djecu.

Ovi događaji uznemirili su dio građana, a policija je u međuvremenu identifikovala maloljetnike koji se dovode u vezu sa njima. Protiv sva tri maloljetnika podnesene su prekršajne prijave.

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Ovaj slučaj dolazi nakon što su se tokom oktobra u više gradova i naselja u Srbiji pojavile informacije o osobama maskiranim u zastrašujuće likove časnih sestara, koje se uglavnom u večernjim časovima pojavljuju na ulicama, snimaju i plaše prolaznike.

Prve informacije o ovakvim pojavama počele su da se šire početkom oktobra, najprije na području Inđije i okolnih naselja. Na društvenim mrežama objavljivane su fotografije i snimci osoba u crnim odorama i sa bijelim maskama, nalik liku iz horor filma „Časna sestra“ (The Nun).

Ubrzo su se pojavile i objave iz Beške, Jakova, Rume, Zrenjanina i pojedinih dijelova Beograda. Prema medijskim izvještajima, pojedini roditelji tvrdili su da su njihova djeca uplašena i da izbjegavaju samostalne večernje izlaske. U nekim mjestima građani su putem društvenih mreža upozoravali jedni druge na pojavljivanje maskiranih osoba.

Međutim, nisu sve informacije koje su se širile internetom bile potvrđene.

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Tako je Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. oktobra, povodom navoda o maskiranim osobama na području Inđije, za „Naš portal“ saopštilo da je policija provjerila prijave i objave na društvenim mrežama i utvrdila da se opisani događaji nisu dogodili.

Prema pisanju više domaćih medija od 21. oktobra, iza dijela snimaka koji su se širili internetom stoje mladi koji učestvuju u trendu na TikToku.

Na ovoj društvenoj mreži pojavili su se profili pod nazivom „Groka“, odnosno „Grokice“, uz nazive različitih gradova i naselja. Na snimcima se vide osobe u kostimima časnih sestara koje plešu, šetaju ulicama ili najavljuju svoje pojavljivanje na određenim lokacijama.

Cilj ovakvog sadržaja, prema medijskim izvještajima, jeste privlačenje pažnje, pregleda i reakcija korisnika društvenih mreža.

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Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je 29. oktobra u Nišu, gdje su se pojavile informacije da su osobe maskirane u časne sestre viđene u blizini osnovne škole u Pasjoj Poljani. Prema pisanju „Blica“, pojedini učenici bili su uznemireni, a škola je o svemu obavijestila policiju.

Direktorka Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“ Jelena Đorđević navela je da su policijski službenici provjerili informacije, ali da nije bilo dokaza da su se osobe u takvim kostimima zaista pojavljivale u blizini škole. Ona je istakla da je dio uznemirenosti nastao nakon što su djeca gledala snimke na TikToku i međusobno razmjenjivala priče o maskiranim osobama.

(Bačka Palanka vesti)