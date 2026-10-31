Unakazio suprugu pred gostima lokala

Beogradska policija uhapsila je u subotu N. K. (1980) zbog sumnje da je fizički napao svoju suprugu M. K. (1984) i nanio joj teške tjelesne povrede.

Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Zmaj Jovinoj ulici u Beogradu, gdje su supružnici boravili zajedno.

Prema informacijama, između njih je prvo došlo do međusobne svađe, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob. N. K. je tom prilikom udario suprugu u predjelu lica, nanijevši joj frakturu nosne kosti.

Nakon privođenja, osumnjičenom N. K. su izrečene i mjere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom.

(Telegraf)