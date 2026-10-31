Provjerava se odliv novca iz Alta banke u inostranstvo

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je povodom objava u medijima i na društvenim mrežama, o odlivima sredstava sa računa jedne banke prema inostranstvu, još 27. oktobra 2026. godine, Narodnoj banci Srbije uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja i podataka, o svim izvršenim transakcijama prema inostranstvu u periodu od 27. septembra, do dana dostavljanja izvještaja, saopštilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Istraga odliva novca u inostranstvo

"Po ovom zahtjevu Narodna banka Srbije je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal 30. oktobra 2026. godine dostavila podatke kojima raspolaže u kvartalnim izvještajima, do 20. septembra 2026. godine, dok će izvještaj za traženi period, kako su naveli iz Narodne banke Srbije, biti moguće dostaviti poslije 4. novembra 2026. godine. Takođe, 29. oktobra 2026. godine, Narodnoj banci Srbije je upućen novi zahtjev za prikupljanje podataka koji se odnosio na konverziju i odlive novčanih sredstava sa računa "Alta banke“ a. D. Beograd, prema inostranstvu", saopšteno je iz JTOK.

Dodaju i da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je 30. oktobra 2026. godine Ministarstvu unutrašnjih poslova, Službi za borbu protiv organizovanog kriminala dostavio zahtjev za provjeru poslovanja "Alta banke“ a.d. Beograd tako i odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije, vezano za eventualne odlive sa računa "Alta banke“ a.d. Beograd i transfere novčanih sredstava u inostranstvo.

NBS podnijela krivičnu prijavu protiv Alta banke

"Danas, je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, mejlom dostavljena krivična prijava Narodne banke Srbije protiv pravnog lica"Alta banke“ a.d. Beograd i više odgovornih lica ove banke. Od MUP RS, SBPOK, je zahtijevano hitno postupanje i provjera cjelokupnog poslovanja ove banke i svih okolnosti koje su dovele do oduzimanja dozvole za rad", ističe se iz JTOK.