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Vučević predložio Vučića za predsjednika SNS-a, zakazana vanredna skupština

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31.10.2026 12:03

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Вучевић предложио Вучића за предсједника СНС-а, заказана ванредна скупштина
Foto: Tanjug / AP / JADRANKA ILIĆ

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević najavio je da će predložiti Aleksandra Vučića za predsjednika stranke na vanrednoj skupštini koja bi trebalo da bude održana 13. decembra.

Vučević je to rekao na sjednici Glavnog odbora SNS-a u Beogradskoj areni, navodeći da su prisutna 657 člana stranke i da su na dnevnom redu četiri tačke.

"Predlažem da sazovemo vanrednu skupštinu za 13. decembar, gdje ćemo birati rukovodstvo i spremiti stranku za naredni period. Prvi ću predložiti Aleksandra Vučića za predsjednika stranke", rekao je Vučević, prenosi „Blic“.

On je ocijenio da je važno da stranka unutar svojih redova razmotri dosadašnji rad i pripremi se za buduće političke izazove.

"Mislim da je to demokratski, da položimo račune u našoj kući, u našoj porodici, za ono što smo radili u prethodnom periodu, i da stranka sa novim optimizmom i snagom, koliko god da je teško, bude spremna za buduće političke izazove", naveo je Vučević.

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Miloš Vučević

SNS

Srbija

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