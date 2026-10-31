Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donio je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, saopšteno je noćas iz NBS.

Agencija za osiguranje depozita biće rješenjem suda imenovana za stečajnog upravnika, precizira se u saopštenju.

Izvršni odbor je, kako iz NBS navode, konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmjerene na to da banka poveća nivo likvidnosti.

„Utvrđeno je da se u prethodnom periodu finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke“, piše u saopštenju NBS.

Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, NBS navodi da je, u skladu sa Zakonom o bankama, donijela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.

Inače, Alta banka je 100 odsto u vlasništvu Alta grupe d.o.o. Davora Macure.

Prema podacima iz finansijskog izvještaja, Alta grupa je prošle godine ostvarila ukupne prihode od 3,3 milijarde dinara. Godinu dana prije toga oni su iznosili 2,8 milijardi. Istovremeno, ukupni rashodi rasli su sporije. Bili su 2,4 milijarde dinara, dok su 2024. iznosili 2,2 milijarde. Neto dobit je povećana sa 556 miliona u 2024. na 762 miliona dinara prošle godine.

Grupacija posluje u nekoliko različitih sektora, a nedavno je ušla i u sektor maloprodaje preuzimanjem trgovinskog lanca „Idea marketi“.

Šta to znači za klijente?

Iz Narodne banke Srbije saopštili su da će Agencija za osiguranje depozita u roku od sedam radnih dana omogućiti isplate osiguranih iznosa i raspolaganje sredstvima deponentima u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.

Svi deponenti, među kojima su fizička lica, preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica, zaštićeni su preko državne Agencije za osiguranje depozita, a sva sredstva do protivvrijednosti od 50.000 evra po deponentu su sigurna.

Klijenti koji su na računima imali više od zakonom garantovanog limita od 50.000 evra, preostali dio svog novca moraće da potražuju iz stečajne mase banke, što je proces koji zavisi od ukupne preostale imovine Alta banke.

Klijenti Alta banke posljednjih godina bile su državne firme, koje su prebacile sve uplate računa na ovu banku. Među njima su Elektroprivreda Srbije, Auto-moto savez Srbije i JKP „Parking servis“ Beograd.

Zbog ove situacije, Elektroprivreda Srbije (EPS) izdala je hitno saopštenje korisnicima u vezi sa plaćanjem računa. EPS je obavijestio kupce na garantovanom snabdijevanju sa područja Beograda da umjesto starog računa vezanog za Alta banku koriste novi tekući račun, 200-75409-96, za plaćanje električne energije i izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda.