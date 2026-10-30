Tetki prijetio da će joj zaklati životinje, spominjao bombu i masakr

T.K. (45) je u proljeće, u podnožju planine Svilaje u Hrvatskoj, prvo prijetio svojoj tetki da će joj poklati sve životinje, držeći u ruci bajonet, a zatim joj je, nešto kasnije, zaprijetio i da će baciti bombu i pobiti sve ukućane.

Slučajem su se bavili policija, tužilaštvo i sud u Šibeniku, a sada je poznat i epilog. Nakon krivične prijave uslijedila je optužnica, a potom i nedavna prvostepena osuđujuća presuda - 10 mjeseci bezuslovnog zatvora, uz produženje pritvora.

Sve se dogodilo u Mirlović Polju, u opštini Ružić, gde je osumnjičenom u aprilu zasmetala buka koju je pravio tetkin magarac, prenosi Jutarnji list.

U jednom trenutku izašao je u dvorište sa vojnim nožem u ruci. Mašući nožem prema tetki, govorio joj je da će joj poklati sve životinje.

Prestravljena žena tada je prešla preko prijetnje, ali je sredinom maja dobila nove. Ovoga puta njenom sestriću zasmetale su kokoške koje su se šetale ispred njegove porodične kuće.

T. K. joj je zbog toga uputio novi niz prijetnji, nakon čega je pozvana policija. On je uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava zbog dva krivična djela.

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Pored osuđujuće presude, sud mu je izrekao i bezbjednosnu mjeru obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola, koja se već sprovodi u okviru zatvorskog sistema, tokom njegovog boravka u zatvoru.

U sudnici je priznao krivicu i izrazio kajanje i žaljenje.

"Bio sam pijan. Vrijeme provedeno u zatvoru pozitivno je uticalo na mene. Imao sam vremena da sagledam cijelu situaciju i shvatio sam da mi alkohol uopšte nije potreban. Nisam imao krize i nisam uzimao lijekove, osim onih za depresiju. Dijagnoza mi je postavljena nakon samoubistva dva člana porodice. Ja sam ih pronašao. Moje ponašanje bilo je kulminacija svih osjećanja koja su se nakupila u meni. Sve mi se pomiješalo", branio se optuženi u sudnici, gde se još jednom izvinio tetki i izrazio kajanje.

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Uprkos brojnim olakšavajućim okolnostima, među kojima su priznanje krivice, kajanje i samokritičnost zbog počinjenih djela, otežavajuća okolnost bila je njegova ranija osuđivanost zbog pretnji.

Iz evidencije o prekršajima vidi se i da je kršio Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga, Zakon o nabavci i posedovanju oružja, kao i Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Otežavajuća okolnost bila je i činjenica da je prilikom upućivanja poslednjih prijetnji pokazao izraženu bezobzirnost, upornost i visok stepen kriminalne volje. Sud je, međutim, odlučio da ne mora da plati sudske troškove, prenosi Telegraf.rs.