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Nova ostavka u Srbiji: Goran Karadžić napustio funkciju

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30.10.2026 13:02

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Горан Караџић
Foto: RTV

Generalni direktor Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" Goran Karadižić podnio je danas ostavku na tu funkciju.

Ova informacija zvanično je potvrđena u kratkom saopštenju za javnost koje je medijima uputila Radio-televizija Vojvodine.

Karadžić je na čelo pokrajinskog javnog servisa stupio u septembru 2023. godine, kada ga je Upravni odbor najprije imenovao za vršioca dužnosti, da bi u oktobru iste godine bio izabran za generalnog direktora u punom mandatu.

Da podsjetimo, samo dan poslije izbora glavni i odgovorni urednik RTV1 Nenad Ćaćić podnio je ostavku. Do toga je došlo nakon razgovora zaposlenih i predstavnika sindikata upravo sa Goranom Karadžićem.

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Tagovi :

Goran Karadžić

Radio-televizija Vojvodine

ostavka

Srbija

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