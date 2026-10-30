Nova ostavka u Srbiji: Goran Karadžić napustio funkciju

Generalni direktor Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" Goran Karadižić podnio je danas ostavku na tu funkciju.

Ova informacija zvanično je potvrđena u kratkom saopštenju za javnost koje je medijima uputila Radio-televizija Vojvodine.

Karadžić je na čelo pokrajinskog javnog servisa stupio u septembru 2023. godine, kada ga je Upravni odbor najprije imenovao za vršioca dužnosti, da bi u oktobru iste godine bio izabran za generalnog direktora u punom mandatu.

Da podsjetimo, samo dan poslije izbora glavni i odgovorni urednik RTV1 Nenad Ćaćić podnio je ostavku. Do toga je došlo nakon razgovora zaposlenih i predstavnika sindikata upravo sa Goranom Karadžićem.