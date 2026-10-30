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Hapšenje kod Beograda: Kod muškarca pronađeno 20 kilograma droge

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30.10.2026 21:23

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Хапшење код Београда: Код мушкарца пронађено 20 килограма дроге
Foto: Envato/travelarium

Policija je kod Pudaraca, nedaleko od Beograda, uhapsila četrdesetosmogodišnjeg Beograđanina, kod kojeg je pronađeno oko 20 kilograma droge.

Otkriveno je 17 kilograma marihuane i tri kilograma kokaina, koji su bili u vozilu kojim je osumnjičeni upravljao, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden tužilaštvu uz krivičnu prijavu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet droga.

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Tagovi :

Droga

Beograd

MUP Srbije

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