Hapšenje kod Beograda: Kod muškarca pronađeno 20 kilograma droge

Otkriveno je 17 kilograma marihuane i tri kilograma kokaina, koji su bili u vozilu kojim je osumnjičeni upravljao, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden tužilaštvu uz krivičnu prijavu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet droga.