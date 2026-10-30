Vučić ponio zastavu kojom se ogrnuo u UN-u: "Vratiću je kada budem siguran da je neće uništiti"

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je donio odluku da zastavu koju je nosio tokom zasjedanja Generalne skupštine UN, kada je razmatrana rezolucija o Srebrenici, premjesti iz Predsjedništva, jer bi mogla da bude uklonjena u okviru akcija koje sprovode pobjednici nedavnih izbora.

On je istakao da će "zastava za istoriju" biti vraćena na mjesto koje joj pripada kada srpske institucije budu pod kontrolom onih koji poštuju srpske vrijednosti.

"Vratiću zastavu u naše institucije, onda kada budem siguran da će se prema njoj odnositi sa poštovanjem koje zaslužuje i da je neće uništiti, kao što uništavaju murale naših svetaca širom Srbije", naveo je Vučić na svom "Instagramu".

Vučić, koji je i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", ukazao je na akciju njegovih političkim protivnika pod sloganom "Čistimo Srbiju" u okviru koje su juče i danas uklonjeni murali posvećeni Svetom Savi, Svetom Petru Cetinjskom i Svetom Đorđu.