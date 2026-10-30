Logo

Vučić ponio zastavu kojom se ogrnuo u UN-u: "Vratiću je kada budem siguran da je neće uništiti"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 18:43

Komentari:

0
Вучић понио заставу којом се огрнуо у УН-у: "Вратићу је када будем сигуран да је неће уништити"
Foto: Youtube / United Nations

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je donio odluku da zastavu koju je nosio tokom zasjedanja Generalne skupštine UN, kada je razmatrana rezolucija o Srebrenici, premjesti iz Predsjedništva, jer bi mogla da bude uklonjena u okviru akcija koje sprovode pobjednici nedavnih izbora.

On je istakao da će "zastava za istoriju" biti vraćena na mjesto koje joj pripada kada srpske institucije budu pod kontrolom onih koji poštuju srpske vrijednosti.

"Vratiću zastavu u naše institucije, onda kada budem siguran da će se prema njoj odnositi sa poštovanjem koje zaslužuje i da je neće uništiti, kao što uništavaju murale naših svetaca širom Srbije", naveo je Vučić na svom "Instagramu".

Vučić, koji je i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", ukazao je na akciju njegovih političkim protivnika pod sloganom "Čistimo Srbiju" u okviru koje su juče i danas uklonjeni murali posvećeni Svetom Savi, Svetom Petru Cetinjskom i Svetom Đorđu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Vučić

Zastava Srbije

Ujedinjene nacije

Komentari (0)

Pročitajte više

Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"

Srbija

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

1 d

2
Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа

Srbija

Studentska lista dobila još jedan mandat: Oglasio se član RIK-a

2 d

2
Александар Вучић открио када очекује повратак СНС-а на власт

Srbija

Aleksandar Vučić otkrio kada očekuje povratak SNS-a na vlast

3 d

20
Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.

Porodica

Žensko ime koje vuče korijene iz starog Rima: ''Ona koja donosi radost i sreću''

2 d

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Tetki prijetio da će joj zaklati životinje, spominjao bombu i masakr

5 h

0
Горан Караџић

Srbija

Nova ostavka u Srbiji: Goran Karadžić napustio funkciju

7 h

0
Пумпа

Srbija

Objavljene nove cijene goriva: Evo koliko koštaju dizel i benzin

7 h

0
Оптуженима пријети доживотна робија: Почело суђење за убиство Данке Илић

Srbija

Optuženima prijeti doživotna robija: Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima