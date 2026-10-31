Tragedija kod Zaječara: Ima poginulih

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u selu Vratarnica, kod Zaječara, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a u toku je utvrđivanje činjenica o toj nesreći. (B92)

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