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Tragedija kod Zaječara: Ima poginulih

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31.10.2026 16:54

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u selu Vratarnica, kod Zaječara, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a u toku je utvrđivanje činjenica o toj nesreći.

(B92)

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Hitna pomoć

više poginulih

tragedija

Zaječar

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