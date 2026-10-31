JANAF dobio licencu za nastavak saradnje sa NIS-om

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod /JANAF/ objavila je danas da je dobila novu licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD /OFAK/, koja joj omogućava nastavak saradnje sa Naftnom industrijom Srbije /NIS/ do 11. decembra.

"Novo produženje licence OFAK-a potvrđuje da JANAF posluje odgovorno, transparentno i u potpunosti u skladu sa međunarodnim sankcionim i regulatornim okvirom", navodi se u saopštenju ove kompanije.

OFAK je ranije produžio i operativnu licencu NIS-u za rad odnosno preradu sirove nafte, takođe, do 11. decembra.

Mađarska kompanija dobila je dodatno odobrenje od američke Kancelarije za kontrolu stranih sredstava /OFAK/ za nastavak pregovora do 11. decembra o preuzimanju Naftne industrije Srbije /NIS/, objavila je MOL Grupa na Budimpeštanskoj berzi.