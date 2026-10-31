Vučić ugostio Orbana: "Vratićemo se"

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu nekadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Obojica su ove godine izgubila vlast na parlamentarnim izborima, u razmaku od sedam mjeseci.

Vučić je Orbana ugostio u kući svojih roditelja u okolini Beograda. Tokom susreta poručio je da ih izborni porazi nisu obeshrabrili te da je njihovo prijateljstvo ostalo čvrsto.

"Veoma mi je drago što mogu ugostiti Viktora Orbana, mog velikog prijatelja, mog brata. Lijepo ćemo provesti vrijeme ovd‌je, u kući mog oca, nedaleko od Beograda. I da, obojica smo nedavno izgubili na izborima, ali nismo izgubili dostojanstvo, ponos niti vjeru. Dobro došao, Viktore", rekao je Vučić u snimku koji je objavio na Instagramu.

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Orban mu je uzvratio porukom da prijateljstva opstaju i u najtežim trenucima, a da tada postaju još snažnija.

"Možeš biti siguran, Aleksandre, da sam uvijek na tvojoj strani. Osim toga, znaš da je između nas bilo više od običnog prijateljstva. Bio je to veliki uspjeh - unapređenje odnosa, pa čak i bratstva između Srbije i Mađarske, između Srba i Mađara. I dalje sam posvećen tome da nastavimo tim putem", poručio je bivši mađarski premijer.

Viktor i ja. Priča prijatelja. https://t.co/kJsPLm8Ood — Aleksandar Vučić (@avucic) October 31, 2026

Najavili povratak

Orban je dodao da se nada uspjehu Srbije i srbijanskog naroda u budućnosti, a Vučiću i njegovoj porodici poželio je sve najbolje.

"Neka Bog blagoslovi tvoju porodicu, tvoj narod i tebe" rekao je Orban.

"Vratićemo se!", poručio je Vučić na kraju susreta, nakon čega je zagrlio Orbana.