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Pronađeni uređaji za prisluškivanje na Pravnom fakultetu

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31.10.2026 18:01

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Пронађени уређаји за прислушкивање на Правном факултету

Uređaji za koje se pretpostavlja da služe za audio i video snimanje pronađeni su unutar protivpožarne “panik lampe“ iznad ulaznih vrata, saopštila je Uprava Pravnog fakulteta. Rektor Vladan Đokić zatražio je hitno i potpuno utvrđivanje svih okolnosti i identifikovanje odgovornih za njihovo postavljanje.

Pravni fakultet saopštio je da je juče, u najvećem fakultetskom amfiteatru “Radomir Lukić“ (Amfiteatar V), unutar protivpožarne “panik lampe“ iznad ulaznih vrata, pronađena tehnička oprema za koju se pretpostavlja da služi za audio-video snimanje.

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Nakon što je tehnička služba Fakulteta pronašla predmetnu opremu, o tome su odmah obaviješteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su izvršili uviđaj i sporne predmete oduzeli radi daljeg vještačenja, navodi Uprava fakulteta u saopštenju.

Ono što naročito zabrinjava, ističe Uprava, jeste činjenica da je predmetna oprema pronađena u prostoriji u kojoj se održavaju predavanja na prvoj godini osnovnih akademskih studija, studijske grupe, vežbe i druge nastavne i vannastavne aktivnosti.

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“Navedeno ukazuje na grubo kršenje zakonom zagarantovane nepovredivosti univerzitetskog prostora, te grubo narušavanje privatnosti studenata i zaposlenih na Pravnom fakultetu.

Od nadležnih organa očekujemo da se bez odlaganja sprovedu zakonom propisane procedure u cilju utvrđivanja relevatnih činjenica i o tome blagovremeno obaveste Pravni fakultet i javnost“, poručuje Uprava Pravnog fakulteta.

Rektor Đokić zatražio hitno identifikovanje odgovornih

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić zatražio je hitno i potpuno utvrđivanje svih okolnosti pod kojima su, kako je saopštila Uprava Pravnog fakulteta, uređaji za snimanje postavljeni u amfiteatru V, kao i identifikovanje odgovornih za njihovo postavljanje i utvrđivanje motiva za takvo postupanje.

"Činjenica da su se prislušni uređaji nalazili u amfiteatru u kojem se održavaju predavanja, tribine i plenumi, predstavlja još jedan dokaz da je odlazeća vlast bila spremna da se, kršeći zakon, obračunava sa svojim neistomišljenicima", naveo je Đokić u objavi na Fejsbuk nalogu Univerziteta u Beogradu.

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Đokić je rekao da posebno zabrinjava to što se prisluškivanje i snimanje događalo u prostoru Univerziteta, koji mora biti mesto slobodne misli, otvorenog dijaloga, kritičkog promišljanja i slobodnog okupljanja.

"Ukoliko se potvrdi da je riječ o uređajima postavljenim radi tajnog praćenja i snimanja studenata, takvo postupanje predstavlja grubo narušavanje autonomije Univerziteta, i otvara ozbiljno pitanje postojanja elemenata krivičnog dela", rekao je Đokić.

Zatražio je da se taj slučaj u potpunosti rasvijetli, da se utvrdi ko je, kada, po čijem nalogu i sa kojom namjerom postavio sporne uređaje, kao i da svi odgovorni snose zakonom predviđene posljedice.

(RTS)

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Vladan Đokić

Pravni fakultet

Beograd

prisluškivanje

amfiteatar

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