O sankcijama Rusiji građani Srbije će se izjasniti na referendumu?

Lider Studentske liste za Skupštinu Srbije Ilija Srdanović kaže da bi sva pitanja međunarodnih odnosa trebalo da budu ostvarena kroz otvoreni dijalog sa građanima. Hoće li Srbija uvoditi sankcije Rusiji, Srdanović kaže da će građani odlučiti na referendumu.

"Svakako da će to biti dijalog unutar same naše zajednice. Sva pitanja međunarodnih odnosa moraju da budu ostvarena kroz otvoreni dijalog naših građana. To ne može da kreira jedan čovjek. Mi smo se potrudili i u tome uspjeli da takav sistem vladavine, u kome jedan čovjek odlučuje gde ćemo i kuda se kao nacija kretati, više nikada u Srbiji ne zaživi", kazao je Srdanović.

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Kako je rekao, da li će se uvoditi sankcije Rusiji odlučiće građani na referendumu.

"Slično kao u odnosima sa svim drugim državama. Međunarodna politika se kreira usklađena sa zahtjevima i većinskom voljom građana, a ne mišljenjem jednog čovjeka ili veoma male grupe ljudi koji će o tome odlučivati umjesto građana. To nije demokratija", poručio je Srdanović.

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Dodao je da je nastavak dijaloga u vezi sa Kosovom i Metohijom osnovni dio studentskog plana.

"Sva platforma domaćih i međunarodnih odnosa u Srbiji bazirana je na poštovanju Ustava Republike Srbije. Tako da je i ta platforma o razgovorima, odnosno daljoj budućnosti Kosova i Metohije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ostajemo otvoreni, ostavljamo prostor za otvoreni dijalog i rješavanje pitanja u interesu pre svega naših građana i svih u međunarodnoj zajednici", rekao je Srdanović.

(Blic)