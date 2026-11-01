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Marku Kričku pozlilo u policiji, tražio ljekarsku intervenciju

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01.11.2026 10:03

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Марку Кричку позлило у полицији, тражио љекарску интервенцију
Foto: Youtube/MUP Republike Srbije

Uhapšenom načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku pozlilo je u službenim prostorijama gdje je priveden, i on je tražio ljekarsku intervenciju, saznaje Kurir.

Kričak je uhapšen jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a pored njega, u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu VJT u Beogradu lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Бошко Секуловић

Srbija

Uhapšen Boško Sekulović, načelnik SSK

Kako saznajemo od dobro obaviještenog izvora lisice na ruke Kričku i Sekuloviću stavljene su u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak", kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

Podsjetimo, u slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mjesta u vrijeme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije tijelo ubijenog i prikrije druge tragove.

Марио Кричак

Srbija

Uhapšen načelnik UKP-a Marko Kričak

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tijela.

Među njima su njegova dva prijatelja i dvojica konobara iz restorana.

Očekuje se oglašavanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje treba da otkrije precizne detalje današnjeg hapšenja Krička i Sekulovića.

(Kurir)

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Boško Sekulović

Marko Kričak

hapšenje

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