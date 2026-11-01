Uhapšen načelnik UKP-a Marko Kričak

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, saznaje Tan‌jug.

Kričak je na funkciji načelnika UKP proveo nešto više od godinu dana, a prije toga je bio načelnik Jedinice za zaštitu lica i objekata.

Ko je Marko Kričak

Marko Kričak rođen je 1984. godine u Beogradu. Profesionalnu karijeru u bezbednosnom sektoru započeo je u Petoj upravi Bezbednosno-informativne agencije (BIA), gde je stekao prva operativna iskustva i postavio temelje za dalji rad u državnim strukturama.

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Nakon početnog angažmana u BIA, prešao je u Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) bio je angažovan na visokorizičnim slučajevima vezanim za suzbijanje trgovine narkoticima, pre nego što se privremeno vratio u Agenciju i preuzeo poziciju pomoćnika načelnika Osme uprave.

Njegov ubrzani uspon u policijskoj hijerarhiji uslijedio je povratkom u MUP i prelaskom u Jedinicu za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

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Tokom 2022. godine postao je zamjenik komandanta, u julu 2023. preuzeo je mjesto komandanta, a 30. decembra 2025. godine postavljen je za načelnika UKP-a sa činom potpukovnika policije.

Marko Kričak je u novembru 2023. godine dobio priznanje za izuzetan doprinos i postignute rezultate u radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na Vidovdan 2025. godine Jedinica za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, pod komandom potpukovnika policije Marka Krička, odlikovana je ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena.

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Oženjen je i otac jednog djeteta, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.

Podsjetimo, kako saznaje Tan‌jug, Kričak i Sekilović su uhapšeni jutros u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak", kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

U slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mjesta u vrijeme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije tijelo ubijenog i prikrije druge tragove.