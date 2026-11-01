Uhapšen Boško Sekulović, načelnik SSK

Načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović uhapšen je rano jutros u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije. Jedan od najviših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije tereti se za nezakonito postupanje u slučaju „Senjak“, zloupotrebu službenog položaja, ali i za brutalno fizičko zlostavljanje osumnjičenih, a prije njega jutros je uhapšen i načelnik UKP-a Marko Kričak.

Prije nego što se našao u središtu skandala i istrage koja je potresla sam vrh srpske policije, Sekulović je gradio dugogodišnju karijeru u beogradskoj kriminalističkoj policiji. Široj javnosti postao je poznat kao dugogodišnji šef Odsjeka za suzbijanje delikata na motornim vozilima Policijske uprave za Grad Beograd.

Tokom rada u beogradskoj policiji važio je za jednog od najvećih stručnjaka za auto-kriminalitet. Zbog toga je bio čest gost u medijima i stručnim podkastima, gdje je objašnjavao metode rada kradljivaca automobila, iznosio statističke podatke i edukovao građane o preventivnoj zaštiti vozila. Njegovi rezultati na lokalnom nivou preporučili su ga za sam vrh policijske hijerarhije, pa je ubrzo unaprijeđen i postavljen za načelnika SSK-a unutar Uprave kriminalističke policije (UKP) na nivou cijele Srbije.

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Međutim, njegov profesionalni ugled ozbiljno je uzdrman tokom ljeta 2026. godine, kada je postao jedan od glavnih aktera u onome što su mediji označili kao „otvoreni rat dvije moćne struje“ unutar vrha srpske policije.

Krajem jula, pravni zastupnici bivšeg načelnika beogradske policije i pomoćnika direktora policije Veselina Milića podnijeli su Višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Sekulovića i njegovog kolege Marka Krička, aktuelnog načelnika UKP-a. U prijavi su iznesene teške optužbe za montiranje procesa i zataškavanje dokaza.

Naime, Sekulović i Kričak su se teretili da su namjerno sakrili i tužilaštvu prećutali dokaze koji su potvrđivali da Milić nema nikakve veze sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu „27“ na Senjaku.

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Ovaj sukob kulminirao je današnjim ranojutarnjim hapšenjem. Prema prvim informacijama koje je prenio Tanjug, zvanične optužbe protiv Sekulovića ne zaustavljaju se samo na zataškavanju. Njemu se na teret stavlja i primjena sile, odnosno prebijanje i fizičko zlostavljanje pojedinih osumnjičenih lica u prostorijama policijske stanice tokom saslušanja u vezi sa slučajem „Senjak“.

Očekuje se da će nadležno tužilaštvo uskoro izaći sa više zvaničnih detalja o ovom slučaju.

(Telegraf)