Patrijarh Porfirije služio pomen žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas u Hramu Svetog Save na Vračaru pomen stradalima u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, povodom druge godišnjice tragedije u kojoj je život izgubilo 16 osoba.

Patrijarh je poručio da nas vjera u Boga i ljubav prema bližnjima obavezuju na vječno sjećanje, molitvu i brigu jednih o drugima, ističući da se bol porodica i čitavog naroda može iscijeliti samo kroz molitvenu utjehu, ali i jasnu svijest o odgovornosti.

"Pomolili smo se za pokoj njihovih duša, znajući da je bol jer se rastajemo onda kada to naša ljudska logika ne predviđa, onda kada imamo utisak da se nešto desilo ranije nego što bi trebalo da se desi. Ali mi znamo da je važnije od svega ne kada će ko otići u naručje Božje, nego gde će stići, da li će zaista biti u naručju Božjem ili će to naručje promašiti.

Zato se mi molimo za pokoj duša nevino postradalih pod nastrešnicom u Novom Sadu, da im Gospod da carstvo nebesko, da im da pokoj, da im da mir i radost tamo gdje nema tuge, gdje nema uzdisanja, gdje nema bola, a da isto tako utješi i sve njihove bližnje", rekao je patrijarh.

On je pozvao narod da nikad u svojim molitvama ne zaboravi postradale i to da je svaki život dar od Boga.

"Ali da imamo odgovornost za njega, kao što i u ovom slučaju imamo svi odgovornost za sve, ali postoji neko ko je na drugačiji način odgovoran za ono što se desilo. Neka mi Bog da da uvijek, moleći se Njemu i moleći se jedni za druge, i evo za postradale: Saru, Valentinu, Milicu, Nemanju, Vukašina, Anđelu, Miloša, Anju, Stefana, Sanju, Vaska, Đorđa, Goranku, Vukašina, Milenu, Đuru, budemo svesni uvijek odgovornosti svih i odgovornosti posebne", rekao je Porfirije.

Patrijarh ističe da bi nesreća u Novom Sadu trebalo da nam bude podstrek da se približimo Bogu i budemo bolji ljudi, kako bi onda bili bliži i bolji jedni drugima.

"Vječni pokoj daj Gospode Sari, Valentini, Milici, Nemanji, Vukašinu, Anđelu, Milošu, Anji, Stefanu, Sanji, Vasku, Đorđu, Goranki, Vukašinu, Mileni, Đuri i daj im večni život", rekao je patrijarh.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja se dogodila na današnji dan prije dvije godine, život je izgubilo 16 osoba.

Podsjetimo, betonska nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu srušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 časova. Na licu mjesta stradalo je 14 osoba, među kojima je bilo troje djece, dok su tri osobe teško povrijeđene. Dvoje povrijeđenih kasnije je podleglo zadobijenim povredama, čime je ukupan broj žrtava porastao na 16.