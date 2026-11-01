Ispovijest oca mladića stradalog pod nadstrešnicom: Miloš i Anđela su imali velike planove, porodica je čekala najljepšu vijest

Anđela Ruman (20) i Miloš Milosavljević (21), dvoje su od 16 žrtava pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici Novi Sad, prije tačno dvije godine - 1. novembra 2024. godine.

Anđela je bila trudna, što je njena porodica, a i Miloševa, saznala tek poslije nesreće.

Goran Milosavljević, otac nastradalog Miloša Milosaljevića, ispričao je ranije za medije da je kobnog dana njegov sin otišao kod sestre koja živi u Novom Sadu. Sa majkom, koja radi na deset minuta od Željezničke stanice Novi Sad, vidio se i čuo prije nesreće.

– Bili su na piću i onda ga je sestra odvezla na stanicu kako bi se našao sa Anđelom i kako bi došli kod nas kući. Imali su plan, pošto je njemu rođendan bio 31. oktobra, da u subotu 2. novembra prave veliku žurku na fudbalskom terenu ovd‌je kod nas, ali vidite šta nas je zadesilo – ispričao je otac nastradalog Miloša Milosavljevića.

Potom je objasnio šta je radio kada je čuo da je pala nadstrešnica na ulazu u novosadsku stanicu.

– Bio sam kod kuće, radio nešto. Zove me supruga i pita da li sam se čuo sa Milošem, kažem da nisam. A ona mi onako pomalo uspaničeno odgovara: “Zovi ga i ako ti se javi, neka me zove!” Bilo mi je čudno zašto me supruga i kćerka stalno zovu i pitaju za Miloša i Anđelu. Nešto mi nije dalo mira – rekao je Goran Milosavljević.

Potom je zvao Miloša, ali odgovora nije bilo.

– Pitao sam suprugu da mi kaže šta se dešava i tada mi je objasnila da se desila nesreća na stanici. Mislio sam da je sigurno otišao. Možda se ne javlja jer je u autobusu, igra igrice, pa neće da se javi da ga ne prekidamo?! Isprva mi je to bilo na pameti – ispričao je Goran Milosavljević.

Njihovi porodični prijatelji takođe nisu mogli da sjede mirno, pa su se raspitivali oko nesreće.

– Zvali su me i njegovi iz kluba da pitaju gd‌je je Miloš, jer im se nije javljao. Htjeli su da pitaju za popodnevni trening. Nekako mi je d‌jelovalo kao da me umiruju u nekom šaljivom tonu: “Miloš otkad ima d‌jevojku nikome se ne javlja”. Sjećam se da sam im u tom maniru i odgovorio da su to “momačka posla” – ispričao je Goran Milosavljević, prenosi Blic.

“Vidio sam na vijestima ime i prezime sina”

Miloševa majka i sestra bile su ispred bolnice i kod stanice tokom dana. Supruga ga je kritikovala što ne dođe u Novi Sad, ali joj je on rekao: “Treba da se vratite kući i o svemu će nas obavijestiti.”

– Tako je, nažalost i bilo. U 19.50 časova vidio sam na vijestima ime i prezime mog sina. Javljaju da je nastradao. Dva minuta kasnije, patrola se parkira ispred kuće. Izlaze četiri policajca, dolaze da me obavijeste da sam ostao bez sina – ispričao je Goran Milosavljević.

Poziv koji je tada morao da obavi bio mu je najgori u životu.

– Pozvao sam suprugu i rekao joj da smo ostali bez Miloša. Naš Miloš je nastradao. U tom trenutku, kada sam saznao za vijest, razmišljao sam i da li ću imati snage da ga vidim. Bio je ispod tih ruševina, nisam znao da li je nešto ostalo od njega. Mislio sam da nema šta ni da se vidi – rekao je Milošev otac.

Uslijedila je formalna identifikacija tijela.

– Bio je u trenerci, samo mu je duks bio krvav. Na bijelim patikama nije bilo ni kap krvi, čak mu je i telefon ostao čitav. Imao je povredu na lijevoj strani glave i na ramenu – rekao je Goran Milosavljević, dodajući da svi odgovorni za tragediju na Željezničkoj stanici u Novom Sadu treba da odgovaraju.

“Anđela je bila trudna”

Milošev otac Goran Milosavljević otkrio je da su tek nakon tragedije saznali da je Anđela bila trudna i da su ona i njen dečko Miloš čekali bebu.

anđela nsFOTO: DRUŠTVENE MREŽE

– Do tog dana nismo ni znali da je njegova d‌jevojka bila trudna. To su htjeli da nam saopšte na porodičnom ručku – objasnio je Goran Milosavljević.

Anđela Ruman i Miloš Milosavljević su planirali ručak za porodicu u ned‌jelju, 3. novembra 2024. godine. Nažalost, svi planovi su uništeni, a porodice su zavijene u crno dva dana ranije, u petak, kada su oboje poginuli na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Nadstrešnica na Željezničkoj stanici “Novi Sad” pala je prije tačno dvije godine – 1. novembra 2024. godine u 11 sati i 52 minuta.

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