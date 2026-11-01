Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije MUP-a RS uhapsili su načelnika Uprave kriminalističke policije M.K. (Marko Kričak) i načelnika Službe za suzbijanje kriminala B.S. (Boško Sekulović).

M.K. i B.S. su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su od 12. maja do 3. juna 2026. godine, kao službena lica MUP-a RS, prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, te nevršenjem svoje službene dužnosti, nanijeli štetu i teže povrijedili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M., tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu „27“.

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Takođe, postoje osnovi sumnje da je načelnik UKP-a M.K. 16. maja 2026. godine, zajedno sa drugim NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP-a zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP-a M.K. na teret se stavljaju krivična djela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK-a B.S. krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

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Postoje osnovi sumnje da je, suprotno članu 288. stavovima 8. i 9. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), B.S. 15. maja 2026. godine sačinio krivičnu prijavu protiv Saše V. zbog krivičnog djela teško ubistvo na štetu A.N., kojom su obuhvaćena i druga lica, među kojima i V.M., zbog krivičnih djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca.

B.S. je to učinio iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja pomenute prijave znao da je V.M. prije izvršenja krivičnog djela teško ubistvo od strane Saše V. napustio lice mjesta – restoran „27“ na Senjaku, u pratnji svog obezbjeđenja.

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Njemu je to bilo poznato iz sadržine službenih bilješki o obavještenjima primljenim od građana, i to od V.Š., P.U., N.M., V.R. i M.J., čija sadržina ukazuje na drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenični opis naveden u podnesenoj krivičnoj prijavi protiv oštećenog V.M.

Iz sadržaja pomenutih službenih bilješki proizlazi da je oštećeni V.M. napustio restoran „27“ prije povratka sada pokojnog A.N. u taj restoran.

Takođe, B.S. u podnesenoj krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnosnih kamera, koji su oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima od 14. maja 2026. godine, iz kojih proizlazi da je oštećeni V.M. napustio pomenuti restoran.

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Hard-diskove i CD-ove sa pomenutim snimcima, kao i mobilne telefone oštećenog V.M., nije odmah, po nalogu postupajućeg javnog tužioca VJT-a u Beogradu od 17. maja 2026. godine, dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, već je navedene dokaze predao službenicima Vojne policije tek 22. maja 2026. godine, pri čemu su navedeni elektronski uređaji bili nepropisno upakovani u dvije papirne kese.

M.K. je, kako se sumnja, usmeno odobrio B.S. podnošenje pomenute krivične prijave VJT-u u Beogradu, iako je bio upoznat sa njenim navodima, kako zbog medijske propraćenosti ovog krivičnopravnog događaja, tako i zbog komunikacije koju je imao sa glavnim javnim tužiocem VJT-a u Beogradu u vezi sa predajom mobilnih telefona V.M. na vještačenje Vojnoj policiji, odnosno naloga od 17. maja 2026. godine, kada mu je naloženo da se telefoni, oduzeti nakon pretresa službenog vozila V.M., predaju Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, koja će izvršiti pretres tih uređaja.

I nakon više puta ponovljenog naloga javnog tužioca, po njemu nije postupljeno sve do 21. maja 2026. godine, kada je postupajući tužilac VJT-a u Beogradu pozvao B.S. zbog činjenice da mobilni telefoni V.M. nisu dostavljeni radi pretresanja i vještačenja, iako je takav nalog dat više puta, na šta mu je odgovoreno da se sadržaj telefona obrađuje radi dopune.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je M.K. 16. maja 2026. godine, između dva i tri časa, u prostorijama UKP-a, i to kao načelnik UKP-a, u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L. tako što ga je, zajedno sa NN policijskim službenicima, najprije udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predjelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu i gušio ga.

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Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake tjelesne povrede u vidu hematoma u predjelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predjelu desnog stopala.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

Povodom ovog postupka, glavni javni tužilac VJT-a u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je da on nema nikakve veze sa izbornim procesima i rezultatima parlamentarnih izbora.

– Tužilaštvo je svoje predistražne radnje u ovom predmetu počelo da sprovodi u maju ove godine, kada je došlo do opstrukcije rada postupajućih javnih tužilaca, a nakon toga je krajem jula u predmet združena krivična prijava podnesena od strane advokata oštećenog, što je sve rezultiralo lišavanjem slobode dvojice visokih policijskih funkcionera – istakao je Stefanović.

Takođe je ponovio da Više javno tužilaštvo u Beogradu i svi njegovi javni tužioci postupaju isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.