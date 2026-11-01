Adiko banka se oglasila zbog oduzimanja dozvole za rad Alta banci

"Imajući u vidu aktuelna dešavanja na domaćem finansijskom tržištu i interesovanje klijenata i javnosti, Adiko banka a.d. Beograd ističe da posluje stabilno i neometano, uz adekvatnu kapitalnu poziciju i visok nivo likvidnosti", saopštili su iz Adiko banke.

Odluka Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad Alta banci odnosi se isključivo na Alta banku i nema uticaja na poslovanje Adiko banke, sredstva njenih klijenata niti dostupnost proizvoda i usluga. Adiko banka a.d. Beograd posluje na osnovu sopstvene dozvole za rad i pod nadzorom Narodne banke Srbije i nema izloženost prema Alta banci. To znači da sve usluge – platni promet, krediti, depoziti, kartice, elektronsko i mobilno bankarstvo, poslovnice i kontakt centar – funkcionišu redovno, ističu u Adiko banci.

"Naša banka posluje sa pokazateljem adekvatnosti kapitala od 23,47 odsto i pokrićem likvidnosti od 282 odsto, što je značajno više od svih regulatornih zahtjeva. Za naše klijente najvažnije je da znaju da poslujemo redovno, da su im svi proizvodi i usluge dostupni bez prekida i da aktuelna situacija sa Alta bankom nema uticaja na njihova sredstva niti poslovanje sa Adiko bankom. Ostajemo u potpunosti fokusirani na klijente i kontinuitet poslovanja", izjavio je Srđan Kondić, predsjednik Izvršnog odbora Adiko banke a.d. Beograd.

Adiko banka a.d. Beograd je u stopostotnom vlasništvu Adiko banke AG (Addiko Bank AG) iz Beča, banke koja kotira na Bečkoj berzi i nalazi se pod nadzorom Evropske centralne banke (ECB). Adiko banka AG nalazi se u procesu preuzimanja od strane Rajfajzen banke internešenel AG (Raiffeisen Bank International AG – RBI). Završetak transakcije podliježe pribavljanju potrebnih regulatornih saglasnosti.

" Adiko banka a.d. Beograd je važan dio Adiko grupe i ima punu podršku matične banke. Aktuelna dešavanja na lokalnom tržištu ni na koji način ne utiču na proces preuzimanja Adiko banke AG od strane Rajfajzen banke internešenel AG. Transakcija se odvija u skladu sa planiranim koracima i očekujemo da RBI po završetku procesa zadrži vlasništvo nad svim članicama Adiko grupe, uključujući i Srbiju", izjavio je Herbert Juranek, glavni izvršni direktor Adiko banke AG.