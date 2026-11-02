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Studentska lista izgubila mandat, Usame Zukorlić ulazi u Skupštinu Srbije

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02.11.2026 07:03

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У Србији су завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије. Бирачка мјеста била су отворена од 7.00 до 20.00 часова, а ко се затекне на бирачком мјесту или непосредно испред њега после тог времена биће му омогућено да гласа.
Foto: Tanjug/AP Photo/Oliver Bunić

Lista „Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“ ulazi u Skupštinu Srbije sa jednim mandatom nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mjesta, dok Studentska lista gubi jedan mandat, pokazuje projekcija posmatračke misije CRTA.

CRTA je saopštila da je ponovljeno glasanje donijelo promjenu u raspodjeli mandata u odnosu na projekciju Republičke izborne komisije (RIK).

Prema tim podacima, lista „Studentska lista – Studenti pobjeđuju“ imaće 140 poslanika, jednog manje nego ranije.

Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ imaće 103 mandata. Po dva mandata pripadaju listama „Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ i „Albanska koalicija“, a po jedan listama „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP-CDP)“ i „SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“.

„S obzirom na činjenicu da je samo 12 glasova presudilo da Zukorlićeva lista osvoji mandat, dodatno zabrinjavaju zabilježeni navodi o kupovini glasova u korist te liste“, navode iz CRTA.

Izlaznost na 53 biračka mjesta bila je 44,9 odsto.

Glasanje je ponovljeno na 31 biračkom mjestu na kojem nije bilo moguće utvrditi rezultate izbora održanih 25. oktobra i na 22 mjesta na kojima su izborne komisije poništile glasanje.

Konačnu raspodjelu svih 250 mandata utvrdiće RIK.

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Usame Zukorlić

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