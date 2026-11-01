Nastavak akcije: Zamjenik načelnika UKP Nevenko Marić na informativnom razgovoru

U nastavku prikupljanja dokaza u vezi sa opstrukcijom istrage i zlostavljanjima u slučaju „Senjak“, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija obavlja informativni razgovor sa zamjenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem, saznaje Tanjug.

Marić je i nekadašnji šef novosadske policije.

Prethodno je izjavu u svojstvu građanina policiji dao načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović, jer je po nalogu tužilaštva policija već počela sa prikupljanjem informacija o tome ko je sve od policajaca u prostorijama UKP-a, zajedno sa načelnikom UKP-a Markom Kričkom, učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana „27“ kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u tom restoranu.

Jutros su po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno opstrukcije istrage u slučaju „Senjak“.

Kričak je osumnjičen i da je sa, za sada nepoznatim policijskim službenicima, zlostavljao i mučio N. L.