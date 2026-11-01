Nastavak akcije: Zamjenik načelnika UKP Nevenko Marić na informativnom razgovoru

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
U nastavku prikupljanja dokaza u vezi sa opstrukcijom istrage i zlostavljanjima u slučaju „Senjak“, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija obavlja informativni razgovor sa zamjenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem, saznaje Tanjug.
Marić je i nekadašnji šef novosadske policije.
Prethodno je izjavu u svojstvu građanina policiji dao načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović, jer je po nalogu tužilaštva policija već počela sa prikupljanjem informacija o tome ko je sve od policajaca u prostorijama UKP-a, zajedno sa načelnikom UKP-a Markom Kričkom, učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana „27“ kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u tom restoranu.
Jutros su po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno opstrukcije istrage u slučaju „Senjak“.
Kričak je osumnjičen i da je sa, za sada nepoznatim policijskim službenicima, zlostavljao i mučio N. L.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
5 h1
Srbija
9 h1
Srbija
13 h4
Srbija
15 h5
Srbija
4 h0
Srbija
5 h1
Srbija
7 h0
Srbija
9 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu