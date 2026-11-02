Logo

Ilija Srdanović otkrio šta će biti prvi korak Studentske liste

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 10:39

Komentari:

11
Илија Срдановић открио шта ће бити први корак Студентске листе
Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Prvi kandidat na Studentskoj listi Ilija Srdanović izjavio je da će prvi korak te liste kada formira Vladu biti uspostavljanje vladavina prava i naveo da je "još rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara".

Srdanović je rekao da će, kada Republička izborna komisija posle ponavljanja glasanja na više od 50 biračkih mjesta, proglasi konačne rezultate, početi odbrojavanje dana do konstituisanja nove Vlade.

- Prvi koraci nove Vlade biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome - naveo je Srdanović u razgovoru za Nova.rs.

Kada je riječ o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.

Srdanović je rekao da će, ukoliko ima potvrda o učinjenim krivičnim djelima od strane bilo kog lica, koje je učesnik u političkom ili bilo kom drugom djelu života, u ekonomiji, privredi, javnom sektoru, tužilaštvo pokrenuti postupak.

Govoreći o medijima, naveo je da je u programu Studentske liste temeljna vrednost društva - sloboda medija za sve i da "sloboda uređivačke politike mora da bude poštovana u skladu sa našim zakonom".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Studentska lista

Ilija Srdanović

Srbija

Vlada Srbije

Komentari (11)

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Srbija

Preminulo novorođenče, bolnica pokrenula vanredni nadzor: Tragedija na ginekologiji u Novom Pazaru

3 h

0
Радомир Саичић: "Студентска листа има 3 најважнија циља"

Srbija

Radomir Saičić: "Studentska lista ima 3 najvažnija cilja"

4 h

17
У Србији су завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије. Бирачка мјеста била су отворена од 7.00 до 20.00 часова, а ко се затекне на бирачком мјесту или непосредно испред њега после тог времена биће му омогућено да гласа.

Srbija

Studentska lista izgubila mandat, Usame Zukorlić ulazi u Skupštinu Srbije

5 h

2
Полиција Србија

Srbija

Nastavak akcije: Zamjenik načelnika UKP Nevenko Marić na informativnom razgovoru

14 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima