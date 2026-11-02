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Preminulo novorođenče, bolnica pokrenula vanredni nadzor: Tragedija na ginekologiji u Novom Pazaru

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02.11.2026 08:57

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Opšta bolnica Novi Pazar oglasila se nakon što je 30. oktobra na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo preminulo novorođenče u 40. sedmici gestacije.

Rukovodstvo bolnice najavilo je stručni nadzor i detaljno ispitivanje okolnosti porođaja, piše u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnoj stranici Opšte bolnice Novi Pazar.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Povodom tragičnog događaja koji se odigrao 30. oktobra 2026. godine na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Novi Pazar, kada je nastupila smrt novorođenčeta u 40. sedmici gestacije, rukovodstvo ustanove obavještava javnost o preduzetim i planiranim mjerama:

1. Po nalogu ustanove, na patologiji je obdukciju izvršio iskusni specijalista sudske medicine. Protokolarno su uzeti uzorci tkiva za patohistološku (PH) analizu, a konačan uzrok smrti biće saopšten nakon završetka kompletne histopatološke i laboratorijske obrade.

2. Rukovodstvo bolnice formiraće posebnu komisiju za vanredni unutrašnji stručni nadzor. Zadatak komisije biće detaljna rekonstrukcija cjelokupnog prijema i toka zbrinjavanja porodilje, uz uzimanje izjava od načelnice odjeljenja, dežurnih ljekara, ginekologa i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu, praćenju i samom toku porođaja.

3. O svim činjenicama i preduzetim koracima bez odlaganja će biti obaviješteno i nadležno pravosuđe radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Opšta bolnica Novi Pazar izražava najdublje žaljenje i saosjeća sa porodicom. Rukovodstvo ustanove odlučno je da preduzme sve zakonom predviđene korake kako bi se objektivno, nepristrasno i transparentno rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja. Ukoliko komisija ili nadležni organi utvrde postojanje bilo kakvih propusta ili nestručnog postupanja, svi odgovorni biće najstrože sankcionisani u skladu sa zakonom.“

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preminulo dijete

umrla beba

Novi Pazar

Ginekologija

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