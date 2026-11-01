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Privremena uprava u Alta banci u Bitolju: Podizanje novca ograničeno na 160 evra nedjeljno

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01.11.2026 20:37

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Привремена управа у Алта банци у Битољу: Подизање новца ограничено на 160 евра недјељно
Foto: Tanjug / AP / k1info / Vladimir Ristić

Makedonska Narodna banka uvela je privremenu upravu nad Alta bankom A.D. Bitolj i komitentima ove banke ograničila podizanje novca na najviše 10.000 denara, što je oko 160 evra sedmično. Mjera je uvedena pošto je samo u subotu iz ove banke podignuto oko dva miliona evra, prenosi RTS.

„Uvođenje privremene uprave podrazumijeva da će upravljanje nad imovinom ove banke preuzeti lica koja imenuje Narodna banka“, rekao je guverner makedonske Narodne banke Trajko Slaveski.

Slaveski je rekao i da će privremene mjere u ovoj banci trajati najviše tri mjeseca, te da će komitenti za to vrijeme karticama koje je izdala Alta banka iz Bitolja moći da podižu najviše 10.000 denara, ili 160 evra sedmično.

„Alta banka A.D. Bitolj je likvidna, dobro kapitalizovana i ispunjava supervizorske standarde. Ograničenja su privremena i za cilj imaju zaštitu sredstava banke i interesa štediša“, rekao je Slaveski.

Naveo je i da Alta banka iz Srbije ima rok u kojem treba da proda akcije koje posjeduje u bitoljskoj banci, ali nije naveo o kojem se vremenskom okviru tačno radi.

Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci i upravljanje njome prenijela na Agenciju za osiguranje depozita.

Alta banka je u subotu saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.

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Alta banka

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novac

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