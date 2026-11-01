Rajaner ukida sedam linija, tiče se i BiH

Avio-kompanija Rajaner ukida sedam linija na prostoru bivše Jugoslavije za ljetnju sezonu 2027. godine, a odluka će pogoditi putnike u Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Odluka dolazi u trenutku kada kompanija smanjuje kapacitete u svojim bazama širom Evrope, dok istovremeno najavljuje novu liniju između njemačkog Fridrihshafena i Zadra, koja bi trebalo da saobraća dva puta nedjeljno od 3. maja 2027, prenosi Tanjug.

U Nišu je Rajaner već ranije nagovijestio da ne očekuje povratak tokom ljetnje sezone 2027. godine, iako je ostavio mogućnost da do obnove letova ipak dođe.

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Sada je potvrđeno da se kompanija neće vratiti, a ukidaju se linije ka Krfu, Malti i Beču, prenosi <em>Ex Yu Aviation.

Rajaner se prošle nedjelje povukao sa srpskog tržišta, navodeći kao razlog regulatorne probleme u vezi sa gorivom koji utiču na Aerodrom Niš.

Linija ka Malti postojala je od novembra 2019. godine, u početku sa dva leta nedjeljno tokom cijele godine. Linija za Beč uvedena je u julu 2021. godine, takođe sa dva nedjeljna leta. Krf je bio dio sezonske turističke ponude kompanije.

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Kompanija, koja više neće povezivati Berlin sa Dubrovnikom i Podgoricom, očekuje da se njen saobraćaj u Berlinu tokom 2027. godine prepolovi navodeći kao razlog visoke aerodromske takse i poreze u avio-saobraćaju u Njemačkoj.

Linija Dubrovnik-Berlin uvedena je u aprilu 2024. godine, u okviru širenja poslovanja koje je pratilo otvaranje Rajanerove baze u ovom primorskom gradu. U početku je saobraćala dva puta nedjeljno.

Linija Podgorica-Berlin ima znatno dužu istoriju, budući da je pokrenuta 4. septembra 2016. godine, sa dva nedjeljna leta ka nekadašnjem berlinskom aerodromu Šenefeld.

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U Hrvatskoj, Rajaner ukida i liniju Rijeka-Šarlroa, koja je obnovljena u martu 2022. godine sa dva leta nedjeljno.

U BiH neće biti obnovljena sezonska linija Sarajevo-Solun. Uvedena je 3. jula 2024. godine, sa dva nedjeljna leta, a njeno ukidanje dolazi nakon što je Rajaner ove zime zatvorio svoju bazu sa tri aviona u Solunu.

Kompanija je tu odluku obrazložila visokim aerodromskim taksama i najavila smanjenje zimskih kapaciteta na tom aerodromu za 60 odsto.

Uprkos ukidanju ove linije, Rajaner planira širenje poslovanja u Sarajevu tokom ovog ljeta, a očekuje se da će uskoro najaviti nekoliko novih ruta iz ovog grada.