Planirano osnivanje investicionog fonda koji će ulagati u zemlji i inostranstvu

Investiciono-razvojna banka /IRB/ Republike Srpske zajedno sa Penzijskim rezervnim fondom /PREF/ planira osnivanje investicionog fonda koji će se baviti investiranjem u zemlji i inostranstvu, rekao je Srni vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.

"Prvo moramo ići u izmjene Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, kako bi bilo definisano da IRB može osnovati društvo za upravljanje fondovima. Nakon toga se stiču uslovi za formiranje društva", naglasio je Ćorić.

Prema njegovim riječima, u toku je postupak formiranja društva za upravljanje investicionom fondom, a nakon njegovog uspostavljanja slijede aktivnosti u vezi sa osnivanjem fonda.

"Sva regulativa već je definisana, pravila su potpisana, samo su u pitanju još tehničke procedure koje se tiču osnivanja društva za upravljanje investicionim fondom, pa samim tim i Fonda", istakao je Ćorić.