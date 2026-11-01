Evropska unija uvela novu taksu na pakete: Kraj jeftinog šopinga iz Kine?

Primjena nove naknade u iznosu od dva evra za pakete koji stižu u Evropsku uniju iz zemalja koje nisu članice počinje danas, a usmjerena je na pošiljke iz Kine. Ta naknada dodaje se na carinu od tri evra koja je već uvedena u julu na pakete vrijedne manje od 150 evra.

Cilj te mjere je da se ograniči protok malih pošiljki i nadoknade troškovi koje snose carinske vlasti, prenio je „AdnKronos“, navodeći da će u EU biti uvedena naknada od dva evra na pakete koji se direktno šalju potrošačima iz zemalja van EU, bez obzira na vrijednost robe.

Naknada se primjenjuje na svaku vrstu predmeta u pošiljci: na primjer, paket koji sadrži deset majica podliježe naknadi od dva evra, dok će za onaj koji sadrži majice i kape biti naplaćena naknada od četiri evra.

Prema odluci Evropske komisije, trošak ne bi trebalo da se prenosi na potrošače, već će prodavci i platforme moći da ga dodaju cijeni prije kupovine.

Ta mjera dolazi nakon što je prošle godine u EU ušlo gotovo šest milijardi malih paketa, od kojih je 93 odsto stiglo iz Kine.

Taksa od dva evra biće preispitivana svake dvije godine, a carina od tri evra ostaće na snazi, kao privremena mjera, do 1. jula 2028. godine.