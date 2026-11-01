Rezerve podzemnih skladišta gasa u Evropi nalaze se na istorijski niskom nivou, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

„Istorijski gledano, rezerve u podzemnim skladištima gasa danas su na najnižem nivou, a kako će Evropljani preživjeti zimu biće priča za sebe“, rekao je Novak novinaru novinske agencije „Vesti“ Pavelu Zarubinu.

Osim toga, osvrnuo se i na to da je Evropa zabranila kupovinu naftnih derivata iz Rusije, ali da se ruski dizel ipak „ponekad pojavljuje u Evropi pod različitim brendovima“.

Novak je skrenuo pažnju na to da svaki ukrajinski napad na ruske rafinerije nafte dodatno doprinosi neravnoteži na globalnom tržištu goriva i utiče na cijene.

Stopa popunjenosti podzemnih skladišta gasa u Evropi dostigla je 74,68 odsto u oktobru, ali je ostala na najnižem nivou za taj dan u istoriji posmatranja od 2011. godine, a ta brojka je ostala na rekordno niskom nivou tokom cijelog mjeseca, prema podacima udruženja operatera Gasne infrastrukture Evrope, koje je analizirala RIA Novosti.